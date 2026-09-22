La primavera impulsó los casamientos en Salta: ya no hay turnos gratuitos hasta noviembre

FOTO: "Explosión" de casamientos en Salta con el inicio de la primavera.

La llegada de la primavera marcó el comienzo de la temporada alta de casamientos en Salta, donde ya no quedan turnos gratuitos en el Registro Civil para lo que resta de septiembre ni para todo octubre.

Ante la alta demanda, el organismo prevé habilitar en los próximos días la agenda correspondiente a noviembre. Para las ceremonias aranceladas todavía existe una disponibilidad limitada.

La concentración de solicitudes durante septiembre y octubre contrasta, sin embargo, con la tendencia registrada en los últimos años. Entre enero y julio de 2026 se celebraron 1.190 matrimonios en la provincia, frente a los 1.505 contabilizados en el mismo período de 2022.

La diferencia representa una caída del 20,93% en cuatro años, pese al repunte estacional asociado con el inicio de la primavera.

Desde el Registro Civil aclararon que la falta de turnos alcanza específicamente a los casamientos gratuitos. Quienes busquen una ceremonia paga todavía podrían encontrar lugar, aunque el margen disponible es reducido.

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Informe de Elisa Zamora.