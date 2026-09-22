Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 22 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica se sitúa en 12°, mientras que la humedad es del 67%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Las condiciones se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y los vientos continuarán desde el sur, lo que podría generar una leve sensación de frescura durante la mañana.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe presentan un clima variado. El miércoles 23 de septiembre, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 20°, con algunas nubes en el cielo. El jueves 24, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 25°, con un cielo mayormente nublado. Para el viernes 25, se prevé un aumento significativo de la temperatura, con mínimas de 14° y máximas de 31°, aunque con algunas nubes. Finalmente, el sábado 26 se espera una mínima de 18° y una máxima de 31°, con probabilidad de lluvias moderadas.