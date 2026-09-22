Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 22 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 16° y una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 44%, lo que contribuye a una atmósfera fresca. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sureste.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad que no superará los 2 m/s. La humedad y la presión atmosférica, que se sitúa en 1021 hPa, indican un día estable, aunque fresco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el miércoles 23 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 28° con cielo despejado. El jueves 24, las temperaturas oscilarán entre 15° y 33° con nubes dispersas. El viernes 25, se prevé un aumento en el calor, con mínimas de 19° y máximas de 37°. Finalmente, el sábado 26, se espera un clima similar, con mínimas de 21° y máximas de 37°, bajo un cielo mayormente despejado.