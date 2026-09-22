En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 12° y 21°. Las condiciones actuales indican cielo nublado y una temperatura de 16°.

22/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en Tucumán para el 22 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en Tucumán para el 22 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 16° y una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 44%, lo que contribuye a una atmósfera fresca. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sureste.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad que no superará los 2 m/s. La humedad y la presión atmosférica, que se sitúa en 1021 hPa, indican un día estable, aunque fresco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el miércoles 23 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 28° con cielo despejado. El jueves 24, las temperaturas oscilarán entre 15° y 33° con nubes dispersas. El viernes 25, se prevé un aumento en el calor, con mínimas de 19° y máximas de 37°. Finalmente, el sábado 26, se espera un clima similar, con mínimas de 21° y máximas de 37°, bajo un cielo mayormente despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf