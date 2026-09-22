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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 7° y 16°. Se esperan cielos parcialmente nublados y vientos suaves. Conocé todos los detalles del pronóstico.

22/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el martes 22 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el martes 22 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de y una sensación térmica de . La humedad se encuentra en 69%, con una visibilidad de 10000 m y vientos de 3.6 m/s provenientes del norte.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 16°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica algo más baja durante la mañana. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con un leve ascenso en las temperaturas. El miércoles, la mínima será de y la máxima de 18°, con cielos parcialmente nublados. El jueves, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con nubes dispersas. Para el viernes, la temperatura mínima ascenderá a 14° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo despejado. El fin de semana, las temperaturas se mantendrán estables, pero se anticipan lluvias moderadas para el domingo, con mínimas alrededor de 16° y máximas de 21°.

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