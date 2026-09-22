FOTO: Inicia el juicio por el crimen de Aralí Vivas: madre, padrastro y amigo en el banquillo

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) – Este martes comienza el juicio por jurados contra la madre, el padrastro y un amigo de la familia de Aralí Vivas, la niña de 8 años que fue víctima de abuso y asesinato en su hogar en Córdoba en 2024. El proceso judicial se llevará a cabo en la Cámara del Crimen de San Francisco.

Después de un prolongado periodo de espera, se inicia el debate donde Rocío Milagros Rauch (28); su pareja, Ezequiel Matías Simeone (33); y un amigo, Cristian Hernán Varela (40) serán juzgados por el brutal crimen que tuvo lugar en noviembre de 2024.

Los tres acusados enfrentan cargos de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, además de homicidio criminis causa. La noticia ha resonado en la sociedad, dada la gravedad del caso, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y el abuso infantil, según reporta el medio El DoceTv.

Los tres acusados llegan al juicio en calidad de detenidos, y se encuentran alojados en el Complejo Penitenciario de Bouwer, donde la madre permanece en el pabellón de mujeres.

El caso ha impactado a la comunidad. La menor fue asesinada en la ciudad cordobesa de Brinkmann el 1° de noviembre de 2024, y la investigación reveló que fue víctima de abuso antes de su muerte. Además, se determinó que el incendio en su hogar fue intencional, con el fin de eliminar pruebas que pudieran incriminar a los responsables.

El cuerpo de Aralí fue encontrado por los Bomberos, quienes trabajaron para controlar las llamas en la vivienda donde vivía con sus hermanos. Inicialmente, se pensó que la muerte de la niña estaba relacionada con el incendio, pero la autopsia cambió el rumbo de la investigación.

Los resultados del análisis forense confirmaron que la menor presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y que sufrió una muerte traumática antes de que se iniciara el fuego. Un dato crucial es que no se encontró presencia de monóxido de carbono en los pulmones, lo que indica que la niña ya había fallecido antes de que se incendiara la vivienda.

Agencia NA