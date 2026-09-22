Comenzó el juicio contra implicado en los crímenes del arquitecto Pérez y el comisionista Simoncini

Comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario uno de los juicios orales más relevantes del año, que tiene como principal acusado a Cristian Rodolfo López por su presunta participación en dos homicidios ocurridos en la ciudad. Uno de los casos es el asesinato del arquitecto Joaquín Pérez, ocurrido en noviembre de 2021 en el barrio de Arroyito, mientras que el segundo corresponde al comisionista Ariel del Luján Simoncini, asesinado en enero de 2023 durante una falsa operación de compraventa de una motocicleta.

La fiscal Carla Ranciari sostuvo durante el inicio del debate que López está involucrado en ambos homicidios y anticipó que la Fiscalía solicitará para los dos acusados la pena de prisión perpetua. En el caso de Pérez, la acusación apunta a establecer que López fue quien conducía la moto utilizada para abordar al arquitecto, en una modalidad de robo que terminó con su asesinato. La calificación sostenida por la Fiscalía contempla el homicidio criminis causa y la coautoría.

El crimen de Joaquín Pérez ocurrió en 2021 y la investigación demandó más de tres años hasta llegar a la imputación de López, que se concretó en noviembre de 2024. “Todavía hay una persona que no fue identificada, ya que los autores habían sido dos en ese hecho”, explicó Ranciari. La fiscal aclaró que no se trata de un prófugo, sino de una persona cuya identidad aún no pudo ser determinada, y que la evidencia reunida incluye testimonios que vinculan al acusado con el hecho.

El segundo homicidio ocurrió en enero de 2023 y tuvo como víctima a Ariel Simoncini, quien había sido contactado a través de Marketplace para concretar la compra de una motocicleta. Según explicó la fiscal, la maniobra se habría organizado desde el interior de la cárcel de Coronda por una persona que se encontraba detenida por otro homicidio. “El señor Cristian López, uno de los acusados, está involucrado en ambos homicidios”, afirmó Ranciari, quien destacó la existencia de testigos que aportaron información sobre la participación del acusado en los dos casos.

Durante el juicio también se analizará un tercer hecho, ocurrido en 2023 en Fisherton, bajo una modalidad similar: una víctima habría sido engañada mediante una publicación y convocada a un determinado lugar para concretar una operación, donde finalmente sufrió un robo calificado. La fiscal destacó especialmente el aporte de testigos con identidad reservada que comenzaron a brindar información en 2024. “Es un gran valor porque realmente fue de gran colaboración para esta investigación”, sostuvo.

El debate estará a cargo de los jueces Eleonora Verón, Paola Aguirre y Rafael Coria y se estima que tendrá una duración aproximada de una semana a una semana y media, dependiendo de la extensión de las declaraciones testimoniales. La Fiscalía considera fundamentales esos testimonios para reconstruir lo ocurrido y sostiene que existen elementos para atribuir a López una participación como coautor en los hechos. El tribunal deberá ahora evaluar toda la evidencia antes de determinar la responsabilidad penal de los acusados.

El dolor de las familias

Indiana, esposa de Joaquín Pérez, habló durante la jornada y destacó el trabajo realizado por la Fiscalía. “La evidencia está, la Fiscalía hizo un buen trabajo, así que ahora lo que nos queda es atravesar este momento, que la verdad que es muy difícil”, expresó. También señaló que serán aproximadamente 15 días de audiencias en los que deberán “remover, ver y escuchar cosas que a veces uno trata de ir tapando porque tiene que ir sobreviviendo”.

La esposa de Pérez sostuvo además que la familia busca continuar adelante a pesar del dolor y reclamó la máxima condena para los responsables. “Tenemos hijos chiquitos nosotros, así que nosotros les seguimos mostrando a nuestros hijos que a pesar del dolor, a pesar de los traumas, la vida es hermosa y nosotros tenemos que seguir adelante”, afirmó. Y cuestionó la violencia del crimen: “Si ya robaron, ¿cuál era la necesidad de matar? Acá fue matar por el mero hecho de matar”. La acusación sostiene que se trató de un homicidio criminis causa, es decir, cometido para consumar u ocultar otro delito o procurar la impunidad.

Informe de Alejo Gerbaudo.