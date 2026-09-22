De la informalidad al empleo formal: la UTN reconvierte a 27 mujeres con foco en autonomía económica
El decano Federico Olivo destacó el convenio con la Cámara de Empresas de Servicios Generales para capacitar a mujeres vulnerables e incorporarlas al mercado laboral.
22/09/2026 | 08:02Redacción Cadena 3
FOTO: Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
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Radioinforme 3
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Córdoba dio un nuevo paso en su programa de reconversión laboral al sumar a 27 mujeres —muchas de ellas acompañadas por el Polo de la Mujer y sobrevivientes de situaciones de violencia de género— para capacitarlas e insertarlas de manera directa en el mercado de trabajo formal.
El decano de la UTN Córdoba, Federico Olivo, explicó el origen y la fundamentación social del proyecto, subrayando el aprendizaje que dejó el trabajo interdisciplinario: "Aprendí de la gente del Polo de la Mujer que la autonomía económica también es una herramienta para construir una vida libre de violencia. Nos hizo ruido para bien esa frase y entendimos que había que avanzar con este programa".
La iniciativa articula a la universidad con la Cámara de Empresarios de Servicios Generales (CAGE), entidad que nuclea a 40 empresas y unos 18.000 trabajadores. Las capacitaciones, que inician en octubre, fueron diseñadas a medida de la demanda empresarial.
"Las empresas nos solicitan su demanda y nos ayudan a armar el diseño que tiene que ver con esas necesidades. Aspiramos a que esta actividad de reconversión sea para todos los rubros que estén vinculados a la producción y a los oficios", sostuvo Olivo.
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Las participantes provienen de la informalidad, realizando changas, venta callejera o artesanías. Al respecto, el decano remarcó el impacto en sus trayectorias de vida: "Es la posibilidad de pasar de la informalidad a la formalidad y garantizar esta autonomía de reconstruir su vida a través de la autonomía económica".
Este esquema se suma a las experiencias previas de la universidad con trabajadores informales y limpiavidrios, ofreciendo acompañamiento integral en conductas laborales, salud y economía doméstica.
"Propondremos una formación previa que achique esa distancia y permita la rápida incorporación del perfil. Lo que arrancó como una prueba piloto hoy empieza a consolidarse", concluyó el ingeniero.
Lectura rápida
¿Qué programa lanzó la UTN? La Universidad Tecnológica Nacional lanzó un programa de reconversión laboral para capacitar a 27 mujeres.
¿Quién es el decano de la UTN Córdoba? El decano es Federico Olivo.
¿Cuándo comienzan las capacitaciones? Las capacitaciones comienzan en octubre.
¿Con quién articula la UTN este programa? La UTN articula con la Cámara de Empresarios de Servicios Generales (CAGE).
¿Cuál es el objetivo del programa? El objetivo es insertar a las mujeres en el mercado de trabajo formal y garantizar su autonomía económica.