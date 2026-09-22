Denuncian adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa: "Es una decisión política de Insfrán"

Diputadas provinciales de la UCR denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento político en una escuela primaria de Gran Guardia, Formosa, luego de que se difundieran videos en los que una delegada educativa atribuye al gobernador Gildo Insfrán la entrega de guardapolvos, útiles, zapatillas y alimentos. También cuestionaron la forma en que la funcionaria habló sobre el suicidio ante niños de corta edad.

Agostina Villaggi, presidenta de la UCR formoseña, explicó en diálogo con Cadena 3 que el episodio ocurrió en una escuela ubicada a unos 70 kilómetros de la capital provincial. Identificó a la protagonista como Gladys González, delegada zonal del Ministerio de Cultura y Educación, y señaló que ocupa una función de articulación entre esa cartera y los establecimientos de la región.

En las grabaciones difundidas por Villaggi en X y por la legisladora Carla Zaiser en Instagram, González pregunta a los estudiantes quién les envió los guardapolvos. Tras recibir distintas respuestas, insiste: “El Gobierno provincial. ¿Cómo se llama el gobernador?”. Los alumnos responden: “Gildo Insfrán”.

La funcionaria también menciona las zapatillas, los útiles, la leche y el comedor escolar. “Eso es una decisión política del señor gobernador”, afirma antes de volver a vincular esos recursos con el mandatario provincial.

Villaggi sostuvo que la intervención buscó instalar entre los alumnos la idea de que los elementos recibidos debían agradecerse personalmente a Insfrán. “Eso es una gran mentira. Todos sabemos que lo que el Estado compra se solventa con los impuestos de todos los argentinos”, afirmó.

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La diputada consideró especialmente grave que el mensaje estuviera dirigido a niños de entre 4 y 13 años, quienes, según planteó, todavía no cuentan con una formación cívica y un pensamiento crítico suficientemente desarrollados para evaluar ese tipo de expresiones.

También cuestionó la frase de González dirigida a los docentes presentes en el acto: “Esto, colegas, hay que trabajar”. Para Villaggi, esas palabras constituyeron una indicación para reforzar en las aulas la asociación entre los recursos estatales y la figura del gobernador.

Zaiser formuló un planteo similar en sus redes sociales. Rechazó que se les remarcara a los alumnos que el comedor y los útiles eran posibles “gracias a Gildo Insfrán” y recordó que esos beneficios se financian con impuestos.

Las legisladoras pidieron la intervención del Ministerio de Cultura y Educación provincial y anticiparon que impulsarán acciones legales.

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• Críticas por la referencia al suicidio

Otro tramo del video muestra a González hablando sobre el bienestar físico, psicológico y emocional de los estudiantes. Allí les pide que eviten las peleas, las agresiones, los apodos y la discriminación, y agrega: “Mucho menos pensar en el suicidio”.

Luego menciona una campaña de concientización y sostiene que, ante un problema de salud mental o un cuadro depresivo, “la muerte no es la solución”.

Villaggi cuestionó con dureza esa intervención y advirtió que se trató un tema extremadamente sensible de manera “liviana” y sin la capacitación necesaria. Señaló que su abordaje debe estar a cargo de profesionales y formar parte de una política pública seria, especialmente cuando los destinatarios son niños.

“Es el mensaje adoctrinador, la propaganda política y un tema tan sensible tratado de una forma muy liviana, cuando hay profesionales que cuentan con la capacidad para trabajarlo con esos niños”, resumió.

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• La disputa por la reelección de Insfrán

Durante la entrevista, Villaggi también se refirió a la situación institucional de Formosa y recordó que Insfrán atraviesa su octavo mandato como gobernador. El dirigente peronista asumió ese cargo en 1995, luego de haber completado dos períodos consecutivos como vicegobernador.

La presidenta de la UCR provincial sostuvo que su partido impulsó la acción judicial contra la reelección indefinida y cuestionó una cláusula transitoria incorporada en la reforma constitucional que, según afirmó, buscaría habilitar al mandatario a competir por otro período.

Villaggi indicó que la provincia tiene plazo hasta el 26 de noviembre para responder ante la Corte Suprema y expresó su expectativa de que el tribunal se pronuncie antes de la feria judicial. “Estoy segura de que la Corte va a fallar a favor de la democracia, de la República y de la libertad”, concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.