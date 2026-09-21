Luis Astorga, el carpintero que está haciendo dos sillas para León XIV en Córdoba

FOTO: Luis Astorga, el carpintero que crea sillas para la visita del Papa en Córdoba

Luis Astorga, un carpintero de 43 años de trayectoria de barrio Las Palmas en Córdoba, trabaja en la creación de dos sillones que el papa León XIV utilizará durante su visita a la provincia.

"Me contactó el padre Juan Martínez de La Cripta del Cerro de las Rosas y me dijo lo que quería hacer", comentó Astorga a Cadena 3 sobre el encargo recibido.

Los sillones se fabrican con madera de paraíso, elegida por su belleza y resistencia. "Es muy vistosa y tiene una veta que se distingue mucho", explicó el carpintero.

Aunque recibieron un modelo base, Astorga y el padre Juan decidieron hacer algunas modificaciones para que el diseño fuera más sencillo y agradable.

"Los dos son iguales. Uno se usará en la catedral y el otro, en Fadea, donde él dará una misa", agregó.

Al recibir la propuesta, el carpintero inicialmente pensó que era una broma. "Cuando me doy cuenta de que todo esto era cierto, fue una mezcla de sensaciones: alegría, asombro y también por el hecho de tener un trabajo", relató.

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El trabajo avanza a buen ritmo, con un 50 por ciento de la obra ya completada. "El cumplimiento es fundamental para el cliente. Habla bien de uno", afirmó.

Para la terminación, se aplicará una laca después del tapizado, asegurando que la madera quede bien protegida.

En cuanto a la madera, Astorga prefiere el paraíso por su veta distintiva, que se verá más en el tapizado que en la estructura del sillón.

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Los sillones contarán con costuras en el respaldo, el asiento y los posa brazos. Aunque algunos se preguntan qué sucederá con ellos después de la visita, Astorga consideró que podrían ser utilizados por el Papa o, incluso, exhibidos en un museo.

El carpintero también destacó la importancia de la precisión en su trabajo. "Cuando voy a la maderera, me miran raro, porque elijo lo que a mí me parece", indicó. Además, se utilizarán sargentos para asegurar la calidad en el ensamblaje de los sillones.

Entrevista de "Turno Noche".