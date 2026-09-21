Luis Astorga, el carpintero que está haciendo dos sillas para León XIV en Córdoba
Luis Astorga, carpintero cordobés, realiza sillas especiales para la visita del Papa León XIV.
21/09/2026 | 23:43Redacción Cadena 3
FOTO: Luis Astorga, el carpintero que crea sillas para la visita del Papa en Córdoba
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Audio. Luis Astorga, el carpintero que está haciendo dos sillas que usará León XIV en Córdoba
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Luis Astorga, un carpintero de 43 años de trayectoria de barrio Las Palmas en Córdoba, trabaja en la creación de dos sillones que el papa León XIV utilizará durante su visita a la provincia.
"Me contactó el padre Juan Martínez de La Cripta del Cerro de las Rosas y me dijo lo que quería hacer", comentó Astorga a Cadena 3 sobre el encargo recibido.
Los sillones se fabrican con madera de paraíso, elegida por su belleza y resistencia. "Es muy vistosa y tiene una veta que se distingue mucho", explicó el carpintero.
Aunque recibieron un modelo base, Astorga y el padre Juan decidieron hacer algunas modificaciones para que el diseño fuera más sencillo y agradable.
"Los dos son iguales. Uno se usará en la catedral y el otro, en Fadea, donde él dará una misa", agregó.
Al recibir la propuesta, el carpintero inicialmente pensó que era una broma. "Cuando me doy cuenta de que todo esto era cierto, fue una mezcla de sensaciones: alegría, asombro y también por el hecho de tener un trabajo", relató.
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El trabajo avanza a buen ritmo, con un 50 por ciento de la obra ya completada. "El cumplimiento es fundamental para el cliente. Habla bien de uno", afirmó.
Para la terminación, se aplicará una laca después del tapizado, asegurando que la madera quede bien protegida.
En cuanto a la madera, Astorga prefiere el paraíso por su veta distintiva, que se verá más en el tapizado que en la estructura del sillón.
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Los sillones contarán con costuras en el respaldo, el asiento y los posa brazos. Aunque algunos se preguntan qué sucederá con ellos después de la visita, Astorga consideró que podrían ser utilizados por el Papa o, incluso, exhibidos en un museo.
El carpintero también destacó la importancia de la precisión en su trabajo. "Cuando voy a la maderera, me miran raro, porque elijo lo que a mí me parece", indicó. Además, se utilizarán sargentos para asegurar la calidad en el ensamblaje de los sillones.
Entrevista de "Turno Noche".
Lectura rápida
¿Quién es el carpintero que trabaja en los sillones para el Papa?
Luis Astorga es un carpintero de Córdoba con 43 años de trayectoria.
¿Qué tipo de madera se utiliza para los sillones?
Se utiliza madera de paraíso por su belleza y resistencia.
¿Qué modificaciones se hicieron en el diseño?
Se hicieron modificaciones para que el diseño fuera más sencillo y agradable.
¿Dónde se usarán los sillones?
Uno se usará en la catedral y el otro en Fadea durante una misa.
¿Qué sucederá con los sillones después de la visita del Papa?
Podrían ser utilizados por el Papa o exhibidos en un museo.