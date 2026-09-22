Riesgo extremo en Circunvalación: el debate vial que reabrió el milagro de un nene atropellado
El abogado Guillermo Pacharoni advirtió que la presencia de ciclistas en vías de alta velocidad es un "combo letal" e instó a priorizar la gestión del riesgo sobre el plano normativo.
22/09/2026 | 09:19Redacción Cadena 3
FOTO: Una mujer embistió a un niño en bici en Circunvalación de Córdoba.
Un niño de 11 años que circulaba en bicicleta por la avenida de Circunvalación de Córdoba durante la noche del domingo fue atropellado por un Renault Clio conducido por una joven mujer.
Pese a la gravedad del siniestro ocurrido en una autopista urbana con tramos oscuros, el menor resultó ileso por milagro.
Sin embargo, el hecho encendió las alarmas sobre la seguridad vial y la convivencia entre vehículos de alta velocidad y movilidad sustentable.
El abogado especialista en seguridad vial, Guillermo Pacharoni, analizó el episodio y fue contundente sobre la peligrosidad del escenario: "Una bici en la Circunvalación de noche es un combo letal para que ocurra un siniestro vial fatal. Las condiciones para que se diera la tragedia estaban todas".
Más allá de lo legal y de las prohibiciones expresas de la Ley Nacional de Tránsito para la circulación de bicicletas y peatones en autopistas y autovías, el especialista remarcó la importancia de enfocarse en la gestión del riesgo.
"Donde hay un vehículo circulando a alta velocidad no debería coexistir una bicicleta. A más de 100 kilómetros por hora, una posible distracción es previsible, y en este caso era casi imposible que la conductora pudiera haber advertido la presencia de la bicicleta", sostuvo.
Pacharoni alertó sobre la paradoja que enfrentan los conductores ante la falta de controles y la realidad cotidiana en las rutas y autovías, como la E-53.
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Explicó que, ante un desenlace fatal, los automovilistas suelen ser imputados penalmente en primera instancia por lesiones o homicidio culposo, aunque luego la Justicia determine su falta de culpa.
"Se termina cargando al conductor con una situación irreversibilidad legal y emocional por una circunstancia en la que no tuvo responsabilidad", indicó.
Asimismo, el especialista diferenció los entornos urbanos —donde respaldó bajar las velocidades máximas y fomentar ciclovías con infraestructura física de separación— de las vías de tránsito rápido.
En ese sentido, interpeló al rol del Estado en el contralor y la prevención: "El Estado tiene el poder de policía. No negocio que, si hoy no tenemos las condiciones para que un ciclista circulo de forma segura, no debería circular en una autopista o autovía. Estamos tratando de cuidar la vida de todos".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un niño de 11 años fue atropellado por un Renault Clio mientras circulaba en bicicleta por la avenida de Circunvalación de Córdoba.
¿Quién es el especialista que analizó el hecho? Guillermo Pacharoni, abogado especialista en seguridad vial, analizó el episodio y sus implicaciones.
¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió durante la noche del domingo.
¿Dónde tuvo lugar el siniestro? El siniestro tuvo lugar en la avenida de Circunvalación de Córdoba, una autopista urbana.
¿Por qué es importante el análisis de Pacharoni? Pacharoni destaca la peligrosidad de la coexistencia de bicicletas y vehículos a alta velocidad en autopistas, resaltando la necesidad de gestión del riesgo.