Irán a juicio por un crimen, pero el ADN apunta a un hombre que confesó y fue sobreseído

Un nuevo resultado de ADN sacudió la causa por el crimen de Hilda Luisa Zoia, la jubilada de 79 años asesinada hace casi dos años en Oncativo. Según la defensa, el material genético encontrado debajo de las uñas de la víctima coincide con Emilio Exequiel Ybañez, el hombre que primero confesó el homicidio, después se retractó y finalmente fue sobreseído.

La pericia se conoció a pocos días del comienzo del juicio contra Romina Paola Ledesma y Cristian Luis Ríos, acusados como coautores de homicidio calificado criminis causae. El debate comenzará este jueves 20 de agosto en la Cámara Sexta del Crimen de Córdoba, con jurados populares. En caso de ser declarados culpables, podrían recibir prisión perpetua.

Zoia fue encontrada sin vida por uno de sus hijos el 24 de agosto de 2024, dentro de su vivienda. Presentaba indicios de un ataque sexual, había sido estrangulada y había recibido golpes en la cabeza con un jarrón.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Río Segundo Patricia Baulies, quien inicialmente centró las sospechas en Ledesma, una vecina que realizaba tareas domésticas de manera esporádica en la casa y tenía acceso a la propiedad. La mujer, que entonces tenía 39 años y es madre de cuatro hijos, fue detenida.

La pesquisa dio un giro a finales de 2024, cuando los análisis determinaron que el material seminal encontrado en la ropa interior de la víctima correspondía a Ybañez, un trabajador oriundo de Santiago del Estero que había residido junto a la casa de Zoia. También se detectó sangre suya en la escena.

Ybañez fue detenido en la localidad santiagueña de Bandera Bajada. En su primera declaración, realizada con asistencia letrada, confesó el crimen. Según la reconstrucción del expediente, aseguró que había bebido mucho, que ingresó en la vivienda e intentó abusar de la jubilada. También admitió haberla golpeado con un jarrón, mordido en un brazo y haberse lastimado un dedo, lo que explicaría la sangre hallada.

Días después volvió a declarar y cambió por completo su relato. Negó haber asesinado a Zoia y sostuvo que Ríos lo había amenazado con un arma desde un patio vecino y obligado a cruzar una medianera.

De acuerdo con esa segunda versión, cuando entró en la casa la jubilada ya estaba muerta. Afirmó que Ríos y Ledesma lo forzaron a mantener contacto sexual con el cuerpo y dejar allí su material genético, con la intención de incriminarlo. Agregó que, después de que la pareja se retirara, salió de la vivienda, se acostó a dormir, fue a trabajar al día siguiente y dos días más tarde regresó a Santiago del Estero.

La fiscal Baulies consideró verosímil ese relato y solicitó el sobreseimiento de Ybañez. La medida fue concedida por la jueza de Control María Licia Tulián. El hombre recuperó la libertad, mientras que Ledesma fue detenida nuevamente y Ríos quedó preso.

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• El ADN que no había sido cotejado

Al revisar el expediente durante la etapa suplementaria, las abogadas defensoras Julieta García Gómez y Agustina Trento advirtieron que existían restos biológicos debajo de las uñas de Zoia que nunca habían sido sometidos a una comparación genética.

Las letradas solicitaron la realización de la pericia y, tras varias demoras, recibieron el resultado el lunes 10 de agosto. Según explicaron, el perfil obtenido coincide con el de Ybañez.

Para la defensa, el material es compatible con una acción defensiva de la víctima: Zoia habría arañado a su atacante antes de morir. Esa conclusión contradice el segundo relato de Ybañez, quien aseguró que la mujer ya estaba muerta cuando él ingresó.

"Es una prueba que debió realizarse durante la instrucción. No la pidió la fiscal ni tampoco el fiscal de Cámara. La solicitamos nosotras para demostrar la inocencia absoluta de nuestros defendidos", afirmó García Gómez en diálogo con Cadena 3.

La abogada remarcó que se trata de un nuevo rastro genético de Ybañez, que se suma al semen y a la sangre ya encontrados. En cambio, aseguró que todos los cotejos practicados sobre Ledesma dieron resultado negativo.

García Gómez calificó el expediente como "una enciclopedia de todo lo que no hay que hacer en una investigación" y sostuvo que expone graves fallas en el funcionamiento de la Justicia.

"La Fiscalía eligió culpables y después buscó inventar pruebas para detener a estas personas, ignorando las pruebas que realmente existían", cuestionó.

Según la defensora, Ledesma y Ríos se encontraban con su familia, celebrando el cumpleaños del hombre, durante la noche del crimen. Afirmó que presentaron testigos que respaldaron esa coartada, pero que esos elementos no fueron considerados suficientes por la Fiscalía.

También señaló que las cámaras de seguridad situaban a Ybañez en las inmediaciones y que había testimonios de vecinas sobre episodios anteriores que les generaban temor. A pesar de ello, sostuvo que la fiscal tardó aproximadamente cuatro meses en ordenar el cotejo genético que terminó vinculándolo con la escena.

"Romina no estuvo esa noche en ese lugar. Es una mujer dedicada a sus hijos y una de sus niñas tiene autismo, por lo que requiere una atención especial", expresó.

Ledesma cumple prisión domiciliaria, mientras que Ríos permanece alojado en la cárcel de Bouwer. Ella lleva casi dos años privada de su libertad y su marido, alrededor de un año y medio.

La defensa ya había solicitado el cese de ambas prisiones preventivas antes de conocer el último resultado de ADN, pero la Cámara rechazó el planteo. La resolución se apoyó en la necesidad de realizar el juicio y en el elevado pronóstico de pena que supone una acusación castigada con prisión perpetua.

Las abogadas también pidieron que Ybañez comparezca como testigo durante el debate y que sea sometido a una pericia psicológica, una medida que, según García Gómez, tampoco fue producida durante la instrucción.

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• Los cuatro dientes extraídos

Otro punto cuestionado es la extracción de cuatro dientes de Ybañez. En su primera declaración, el hombre había reconocido que mordió a la víctima, pero posteriormente una comparación odontológica arrojó resultado negativo.

García Gómez señaló que el acusado se había realizado esa modificación dentaria antes de la pericia. Según relató, la hipótesis de la fiscal fue que Ledesma habría instruido a Ybañez para que se extrajera las piezas y así impedir la identificación de la mordida.

La defensora aseguró que no existe ninguna prueba que respalde esa presunta coordinación. "La prueba de una mordida es cuestionada mundialmente y debe ser confirmada mediante ADN", sostuvo.

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• Las hipótesis que cambiaron durante la investigación

García Gómez afirmó que la acusación fue modificándose para mantener a Ledesma vinculada con el crimen. La primera hipótesis habría planteado una supuesta relación sentimental entre ella y Ybañez y un encuentro sexual en la vivienda de Zoia.

Al caer esa teoría, siempre según la defensa, la Fiscalía sostuvo que Ledesma y Ríos habían ingresado en la casa para ocultar elementos cuya naturaleza nunca fue precisada. Al ser descubiertos por Zoia, habrían decidido asesinarla y luego habrían llevado a Ybañez para que dejara su material genético y apareciera como responsable.

"Es una versión completamente burda, inverosímil, de película, y además degradante para Romina Ledesma", afirmó la abogada. También consideró que la mujer fue víctima de violencia institucional.

Para García Gómez, la falta de análisis oportuno del material encontrado debajo de las uñas resulta todavía más grave por tratarse de un posible caso de violencia de género, ya que Zoia presentaba indicios de un ataque sexual. En ese contexto, sostuvo que la fiscal tenía un deber reforzado de diligencia.

La defensora también cuestionó a la jueza Tulián por haber avalado el sobreseimiento de Ybañez sin exigir la producción de las pruebas pendientes. "La función de la jueza de Control era controlar la actuación de la fiscal y no lo hizo", señaló.

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• La comparación con el crimen de Nora Dalmasso

Durante la entrevista, García Gómez comparó las presuntas deficiencias de esta investigación con las registradas en la causa por el crimen de Nora Dalmasso.

La letrada recordó que la pista de Roberto Marcos Barzola estuvo presente desde los primeros años del expediente, pero no fue profundizada oportunamente. También aludió al juicio contra Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, quien fue absuelto después de que el fiscal de Cámara considerara que no existían pruebas para sostener la acusación.

En ese sentido, manifestó su expectativa de que el fiscal Fernando Palma revise la prueba antes de decidir si mantiene la acusación contra Ledesma y Ríos.

La abogada también equiparó la situación de Ledesma con la violencia institucional que, a su criterio, padeció Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso, cuando fue involucrado en aquella investigación.

"Considero que hubo una negligencia grave. No sé si existe un antecedente semejante, no sólo en la Justicia de Córdoba, sino en el país: hay dos personas privadas de su libertad y un hombre que confesó el hecho, dejó distintos rastros genéticos y fue sobreseído", concluyó.

El tribunal estará integrado por Enrique Buteler, Pablo Brandán Molina y Esteban Díaz Reyna, junto con los jurados populares. La acusación estará a cargo del fiscal de Cámara Fernando Palma. La defensa espera que el nuevo ADN sea incorporado como una de las pruebas centrales desde el comienzo del debate.

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Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.