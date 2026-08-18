Ataque a Nadia Beller: qué se sabe de los sicarios, el celular y la pista que llevó a Cerimedo

La investigación por el ataque a balazos contra la activista política boliviana Nadia Beller generó una fuerte repercusión en Santa Cruz de la Sierra y abrió interrogantes sobre los posibles motivos del hecho. El consultor político argentino Fernando Cerimedo, cercano al presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, fue detenido cuando intentaba viajar hacia la Argentina.

En diálogo con Cadena 3, el periodista Milton Montero, de Canal 11 Televisión Universitaria de Santa Cruz de la Sierra, explicó que la causa se encuentra bajo reserva y que todavía no está claro si el ataque respondió a un conflicto personal o si podría existir otra motivación.

Beller, de 33 años, recibió tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz. Según la reconstrucción preliminar, dos hombres que vestían como repartidores llegaron al lugar en una motocicleta y la atacaron a tiros. Después le sustrajeron el teléfono y otras pertenencias, en una maniobra que los investigadores también analizan como un posible intento de simular un robo.

La mujer sobrevivió al ataque, fue operada y permanece internada. Según la información aportada por Montero, se encuentra estable y en recuperación.

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Detuvieron a Cerimedo en el aeropuerto

Cerimedo fue detenido en el aeropuerto internacional Viru Viru cuando se disponía a viajar a la Argentina. El periodista boliviano explicó que la Policía activó el procedimiento luego de que la víctima mencionara que había tenido un conflicto sentimental con el consultor.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, había señalado que una de las hipótesis iniciales estaba relacionada con un supuesto problema sentimental entre ambos.

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Sin embargo, Montero remarcó que la investigación recién comienza y existen distintos interrogantes que todavía no fueron respondidos.

“No está claro hasta el momento, de lo que se ha manifestado, que esta discusión haya sido sentimental”, explicó el periodista durante la entrevista.

La Fiscalía decidió mantener la investigación en reserva, por lo que todavía no se conocen detalles sobre las pruebas reunidas ni sobre el alcance de las acusaciones contra Cerimedo.

La relación entre Beller y Cerimedo

Según explicó Montero, la relación entre Beller y Cerimedo no era completamente desconocida en Bolivia. La activista había desarrollado durante años una trayectoria política y mantenía vínculos con distintos sectores del poder.

Beller comenzó su carrera dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el espacio político liderado históricamente por Evo Morales. Con el tiempo se distanció de ese sector y pasó a mantener una postura crítica hacia el expresidente.

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Durante la crisis política de 2019 también estuvo vinculada a sectores opositores a Morales, entre ellos el espacio del entonces gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

En los últimos meses, de acuerdo con el periodista boliviano, Beller había mantenido cercanía con dirigentes vinculados al gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Incluso estuvo presente en la asunción del actual presidente.

Esa trayectoria política es uno de los elementos que, según Montero, genera interés alrededor del caso.

El impacto político de la investigación

El ataque ocurrió en un momento particularmente complejo para el gobierno de Paz Pereira, que enfrenta dificultades vinculadas con la situación económica, el dólar y el abastecimiento de combustible.

Montero señaló que distintos dirigentes políticos bolivianos reclamaron que el caso sea investigado con transparencia. Entre ellos mencionó al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y al senador José Manuel Ormachea, quienes pidieron que se esclarezca el episodio.

El periodista también sostuvo que el hecho ya adquirió una dimensión política debido a la cercanía de Cerimedo con el presidente boliviano.

“Esto va a tener una connotación política”, afirmó Montero al describir el impacto que tuvo el ataque en Santa Cruz.

Hasta el momento, el gobierno boliviano no difundió una explicación oficial sobre el caso.

Un ataque que fue planificado

El periodista también puso el foco en la modalidad utilizada para atacar a Beller. Los agresores llegaron vestidos como repartidores, esperaron a la víctima y actuaron rápidamente.

Uno de ellos efectuó los disparos mientras el otro le sustrajo el celular y otras pertenencias. Luego escaparon en otra motocicleta.

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Para el equipo periodístico que analizó el caso, la secuencia plantea interrogantes sobre una posible planificación previa, especialmente porque Beller habría sido convocada al lugar donde finalmente fue atacada.

El contenido de su teléfono podría ser relevante para determinar quién la había citado al hotel y por qué motivo.

Una versión sobre un posible embarazo

Durante la entrevista, Montero confirmó que en Bolivia circulaba además una versión según la cual Beller estaría embarazada de aproximadamente cuatro meses.

El dato, atribuido inicialmente a información aportada por el comandante de la Policía de Santa Cruz, todavía debe ser corroborado oficialmente.

La eventual existencia de un embarazo también abrió nuevas preguntas sobre el vínculo entre Beller y Cerimedo y sobre el posible móvil del ataque. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial de que esa circunstancia haya sido el motivo del atentado.

La investigación continúa bajo reserva y las autoridades deberán determinar quiénes fueron los autores materiales, quién pudo haberlos contratado y cuál fue el verdadero motivo del ataque.

Mientras tanto, Cerimedo permanece detenido y Beller continúa recuperándose de las heridas de bala.

Entrevista de Rodolfo Barili.