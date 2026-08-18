Detuvieron a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei: lo acusan de atentar contra su expareja

Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, fue detenido este martes en Bolivia en el marco de una investigación por el ataque a balazos contra la abogada y activista boliviana Nadia Beller, quien resultó herida en Santa Cruz de la Sierra.

Según informaron medios locales, Cerimedo fue interceptado en el aeropuerto internacional Viru Viru cuando estaba por abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Luego fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó la aprehensión y explicó que los investigadores analizan distintas hipótesis sobre el ataque.

“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis”, señaló el jefe policial. Entre ellas, mencionó un posible conflicto sentimental entre Beller y Cerimedo.

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El ataque contra Nadia Beller

Beller fue atacada el lunes por la noche en la puerta de un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra. La mujer recibió tres disparos y permanece internada en un centro de salud de la zona.

De acuerdo con la información preliminar difundida por la Policía y medios bolivianos, dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta y vestidos como repartidores de delivery, con cascos y chalecos azules.

Uno de ellos habría efectuado los disparos contra la mujer, mientras que el otro le sustrajo la cartera y el teléfono celular. Después, ambos escaparon en otra motocicleta.

Las cámaras de seguridad del hotel registraron el ataque y las imágenes forman parte de la investigación.

Beller fue operada y, según informaron las autoridades, se aguardará a que se encuentre en condiciones para tomarle declaración. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con mayores detalles sobre su estado de salud.

La relación entre Cerimedo y Beller

La investigación también busca determinar si existió una relación sentimental entre Cerimedo y Beller. Medios bolivianos señalaron que ambos habrían sido pareja y que semanas atrás habían trascendido acusaciones vinculadas con un supuesto episodio de violencia.

Cerimedo había rechazado públicamente esas versiones el 25 de julio. En una publicación en sus redes sociales sostuvo que eran falsas las informaciones que hablaban de un supuesto hecho de violencia de pareja, una orden de aprehensión y una presunta fuga.

El consultor afirmó entonces que no existía “denuncia, orden de aprehensión, investigación ni prueba alguna que respalde” esas acusaciones.

Ahora, la Policía boliviana busca determinar si Cerimedo tuvo alguna participación en el ataque contra Beller.

Quién es Fernando Cerimedo

Cerimedo es un consultor político argentino que cobró notoriedad durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. En ese período tuvo a su cargo tareas vinculadas con la organización de fiscales para el espacio libertario.

También estuvo relacionado con distintas empresas de comunicación y tecnología y fue director de La Derecha Diario, medio identificado con la agenda del gobierno de Milei.

Después de la llegada de Milei a la Casa Rosada, Cerimedo dejó de formar parte de su equipo.

En los últimos años también ganó protagonismo por su vínculo con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y por sus intervenciones en cuestiones electorales de Brasil.

En ese país fue investigado en el marco de la causa por los ataques contra las instituciones democráticas ocurridos en enero de 2023. Según una resolución del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Cerimedo fue señalado como parte de un grupo vinculado con la difusión de desinformación y ataques contra el sistema electoral.

En Bolivia, en tanto, aparece vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz como asesor presidencial y se convirtió en una figura enfrentada públicamente con dirigentes y activistas vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), espacio cuyo principal referente histórico es el expresidente Evo Morales.

Cerimedo también registra un antecedente judicial en Argentina: en 2016 fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por estafa y defraudación, a raíz de la venta de un mismo departamento de Mar del Plata a dos personas.

La investigación en Bolivia continuará ahora para determinar qué grado de participación pudo haber tenido en el ataque contra Nadia Beller y si existe alguna relación entre el atentado y el supuesto conflicto sentimental mencionado por la Policía.