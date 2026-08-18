Quién es Nadia Beller, la excandidata del MAS que fue baleada en Bolivia
La abogada y analista política de 33 años recibió tres disparos en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Fue candidata del partido de Evo Morales y luego se convirtió en una de sus principales críticas.
18/08/2026 | 12:48Redacción Cadena 3
FOTO: Nadia Beller, la excandidata del MAS y expareja de Cerimedo.
Nadia Shirley Beller Delgado, abogada y analista política boliviana de 33 años, permanece internada luego de ser atacada a balazos en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Por el hecho fue detenido el consultor político argentino Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y actual colaborador del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira.
Beller recibió tres disparos durante el ataque ocurrido el lunes por la noche. Según la información preliminar, los agresores llegaron al establecimiento en una motocicleta robada, vestidos como repartidores y con cascos.
Uno de los hombres habría efectuado los disparos contra la mujer, mientras el otro le sustrajo la cartera y el teléfono celular. Luego ambos escaparon en otra motocicleta.
La Policía continúa investigando el episodio y busca establecer quiénes fueron los autores materiales y si detrás del ataque existió algún responsable intelectual.
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Nadia Beller recibió tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Fernando Cerimedo fue detenido cuando se disponía a viajar a la Argentina.
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De candidata del MAS a crítica de Evo Morales
Beller inició su recorrido político dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). En 2019 fue candidata a diputada plurinominal por ese espacio y respaldó la candidatura presidencial de Evo Morales.
Con el paso de los años, sin embargo, se alejó del partido y adoptó una postura fuertemente crítica hacia el expresidente boliviano.
En sus redes sociales cuestionó públicamente a Morales y llegó a reclamar su detención en una causa vinculada con una denuncia por trata de personas. También criticó a organizaciones y dirigentes que, según su postura, respaldaban al exmandatario.
A fines de julio, Beller compartió una publicación sobre una nueva orden de aprehensión contra Morales por terrorismo y acompañó el mensaje con una frase de tono desafiante hacia el expresidente.
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El consultor político argentino fue aprehendido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. Lo investigan por un atentado contra la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres disparos.
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La abogada también había cuestionado el accionar de la Policía boliviana frente a la situación judicial de Morales y reclamado que se cumpliera la orden de aprehensión vigente contra el exmandatario.
Su actividad como analista y periodista
Beller tuvo participación en los espacios políticos que surgieron durante la crisis institucional posterior a la renuncia de Evo Morales.
En ese período intervino en instancias de diálogo entre dirigentes del MAS y el gobierno transitorio encabezado por Jeanine Áñez.
Posteriormente desarrolló una actividad como analista política y columnista. Sus artículos fueron publicados en medios bolivianos como La Razón, Página Siete y Urgente.bo.
Su exposición pública se mantuvo vinculada a la política nacional y, particularmente, a sus críticas contra el sector que responde al expresidente Morales.
El vínculo con Fernando Cerimedo
La investigación por el ataque también puso bajo la lupa la relación entre Beller y Fernando Cerimedo. Según informó el diario La Razón, ambos mantuvieron una relación de pareja y, después de una discusión, se produjeron acusaciones cruzadas relacionadas con presuntos episodios de violencia.
Cerimedo fue detenido este martes en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Buenos Aires.
El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó la aprehensión y explicó que los investigadores analizan distintas hipótesis para determinar si el consultor tuvo alguna participación en el ataque.
“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis”, sostuvo el jefe policial, quien mencionó entre ellas un posible conflicto sentimental entre Beller y Cerimedo.
El consultor argentino fue trasladado posteriormente a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
Lectura rápida
¿Quién es Nadia Shirley Beller Delgado?
Es una abogada y analista política boliviana de 33 años, internada tras ser atacada a balazos en un hotel de Santa Cruz de la Sierra.
¿Qué ocurrió el lunes por la noche?
Beller recibió tres disparos en un ataque perpetrado por dos hombres que llegaron en una motocicleta robada.
¿Quién fue detenido por el ataque?
El consultor político argentino Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue arrestado en el aeropuerto internacional Viru Viru.
¿Qué relación tenían Beller y Cerimedo?
Ambos mantuvieron una relación de pareja y tras una discusión surgieron acusaciones de violencia entre ellos.
¿Cuál es el estado actual de la investigación?
La Policía está analizando distintas hipótesis y no descarta ninguna sobre los motivos del ataque ni sobre los autores intelectuales.