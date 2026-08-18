Quién es Nadia Beller, la excandidata del MAS que fue baleada en Bolivia

FOTO: Nadia Beller, la excandidata del MAS y expareja de Cerimedo.

Nadia Shirley Beller Delgado, abogada y analista política boliviana de 33 años, permanece internada luego de ser atacada a balazos en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Por el hecho fue detenido el consultor político argentino Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y actual colaborador del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira.

Beller recibió tres disparos durante el ataque ocurrido el lunes por la noche. Según la información preliminar, los agresores llegaron al establecimiento en una motocicleta robada, vestidos como repartidores y con cascos.

Uno de los hombres habría efectuado los disparos contra la mujer, mientras el otro le sustrajo la cartera y el teléfono celular. Luego ambos escaparon en otra motocicleta.

La Policía continúa investigando el episodio y busca establecer quiénes fueron los autores materiales y si detrás del ataque existió algún responsable intelectual.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De candidata del MAS a crítica de Evo Morales

Beller inició su recorrido político dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). En 2019 fue candidata a diputada plurinominal por ese espacio y respaldó la candidatura presidencial de Evo Morales.

Con el paso de los años, sin embargo, se alejó del partido y adoptó una postura fuertemente crítica hacia el expresidente boliviano.

En sus redes sociales cuestionó públicamente a Morales y llegó a reclamar su detención en una causa vinculada con una denuncia por trata de personas. También criticó a organizaciones y dirigentes que, según su postura, respaldaban al exmandatario.

A fines de julio, Beller compartió una publicación sobre una nueva orden de aprehensión contra Morales por terrorismo y acompañó el mensaje con una frase de tono desafiante hacia el expresidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La abogada también había cuestionado el accionar de la Policía boliviana frente a la situación judicial de Morales y reclamado que se cumpliera la orden de aprehensión vigente contra el exmandatario.

Su actividad como analista y periodista

Beller tuvo participación en los espacios políticos que surgieron durante la crisis institucional posterior a la renuncia de Evo Morales.

En ese período intervino en instancias de diálogo entre dirigentes del MAS y el gobierno transitorio encabezado por Jeanine Áñez.

Posteriormente desarrolló una actividad como analista política y columnista. Sus artículos fueron publicados en medios bolivianos como La Razón, Página Siete y Urgente.bo.

Su exposición pública se mantuvo vinculada a la política nacional y, particularmente, a sus críticas contra el sector que responde al expresidente Morales.

El vínculo con Fernando Cerimedo

La investigación por el ataque también puso bajo la lupa la relación entre Beller y Fernando Cerimedo. Según informó el diario La Razón, ambos mantuvieron una relación de pareja y, después de una discusión, se produjeron acusaciones cruzadas relacionadas con presuntos episodios de violencia.

Cerimedo fue detenido este martes en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Buenos Aires.

El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó la aprehensión y explicó que los investigadores analizan distintas hipótesis para determinar si el consultor tuvo alguna participación en el ataque.

“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis”, sostuvo el jefe policial, quien mencionó entre ellas un posible conflicto sentimental entre Beller y Cerimedo.

El consultor argentino fue trasladado posteriormente a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).