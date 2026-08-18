La tendencia del mobiliario pintado vuelve con un toque moderno y artesanal

En un giro inesperado, el mobiliario pintado está recuperando protagonismo en los hogares y entre los diseñadores, quienes valoran cada vez más las piezas que ofrecen un toque humano y artesanal. Este resurgimiento se presenta con un giro moderno, donde los tonos neutros cálidos y los herrajes contemporáneos reemplazan a las antiguas tendencias de muebles pintados.

Ruthie Staalsen, de Ruthie Staalsen Interiors, comentó: "Estamos cansados de los muebles de mala calidad y las antigüedades pueden ser realmente hermosas, especialmente si se transforman en algo que se siente exclusivo y único". Esta afirmación refleja el deseo de los propietarios de optar por muebles que no solo sean funcionales, sino que también cuenten una historia.

Los diseñadores explicaron que ya no se busca el mobiliario que parece sacado de una caja. Los propietarios ahora prefieren piezas que poseen un toque más individualizado. En este sentido, Barry y Jordan, de The Brownstone Boys, afirmaron: "Durante un tiempo, todos perseguían juegos de muebles perfectamente combinados y acabados de madera impecables. Ahora estamos viendo un cambio hacia hogares que se sienten más coleccionados y personales".

El mobiliario pintado aporta calidez, carácter y un sentido de historia a los espacios. Permite que una pieza evolucione con el tiempo, en lugar de sentirse frágil, y sirve como recordatorio de que no todas las piezas bellas deben permanecer exactamente como salieron de la tienda.

Entre los muebles más populares para pintar se encuentran las mesas de consola, las mesitas de noche y las cómodas. Sin embargo, existe una amplia gama de muebles que pueden ser revitalizados con una nueva capa de pintura, incluyendo elementos arquitectónicos. Barry y Jordan compartieron: "Algunas de nuestras piezas favoritas para pintar son cómodas vintage, aparadores, estanterías, mesitas de noche y sillas de comedor, especialmente si la forma es hermosa pero el acabado no lo es".

Si no se está listo para abordar una pieza de gran tamaño, hay muchos elementos de diseño más pequeños con los que comenzar. Staalsen sugirió que "los cómodas Bombay, etageres, vanidades de baño y estanterías añaden tanto interés a los espacios cuando están pintados".

Para lograr el aspecto del mobiliario pintado con un toque moderno, los expertos recomendaron enfocarse en construir un espacio en capas y coleccionado utilizando solo uno o dos muebles antiguos recién pintados.

Barry y Jordan aconsejaron: "Siempre decimos que la pintura puede cambiar un acabado, pero no puede cambiar las proporciones. Si una pieza tiene líneas hermosas, la pintura puede hacer que se sienta atemporal".

Además, Staalsen sugirió modernizar el aspecto agregando herrajes contemporáneos y evitando que la pieza se vea demasiado desgastada, lo que mantendrá un aire más actual. En cuanto a los colores, se recomendó optar por tonos cálidos y acogedores. Barry y Jordan afirmaron: "En lugar de colores brillantes y guiados por tendencias, nos inclinamos hacia verdes terrosos, cremas cálidas, azules profundos o marrones ricos que complementan la arquitectura y crean una sensación de permanencia".

Por último, se destacó la importancia de crear un aspecto en capas. Si bien una sola pieza pintada puede convertirse en un punto focal, cuando cada elemento en una habitación está pintado, puede comenzar a sentirse temático. Mezclar muebles pintados con madera natural, piedra y otras texturas crea el aspecto coleccionado y en capas que los diseñadores adoran.