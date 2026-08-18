Inicia juicio por el asesinato de Tupac Shakur: hechos y relatos en disputa

FOTO: Disputa sobre hechos y ficción en el juicio por el asesinato de Tupac Shakur en 1996 en Las Vegas

LAS VEGAS — Un fiscal ha declarado que, a pesar de que pocos han hablado sobre el asesinato de Tupac Shakur en 1996, Duane "Keffe D" Davis es "la única persona a la que le cuesta guardar silencio".

"Seamos claros: Duane Davis no apretó el gatillo. Pero sí planeó el tiroteo como represalia por la golpiza a su sobrino", expuso el fiscal jefe adjunto del distrito, Binu Palal, al inicio del juicio de Davis en Las Vegas. "De manera notable, se enterarán de eso por el propio Duane Davis".

Davis, de 63 años, enfrenta una posible cadena perpetua si es hallado culpable de asesinato con un arma mortal con la intención de promover o ayudar a una pandilla criminal. Él se ha declarado no culpable. Su abogado, en la presentación inicial de la defensa, descalificó la narrativa de la fiscalía como "ficción".

Palal presentó a los jurados un video donde se observa al grupo de Shakur atacando a Orlando "Baby Lane" Anderson, sobrino de Davis, afuera de una pelea de boxeo en el MGM Grand, horas antes del tiroteo del 7 de septiembre de 1996.

Davis pasó las siguientes dos horas planeando su venganza, según Palal, y Shakur fue asesinado "en un acto de venganza".

A pesar de su muerte a los 25 años, Tupac Shakur sigue siendo considerado un ícono cultural y uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos.

Lo que le dijo al FBI y a los investigadores

En 2008, durante una entrevista con un grupo de trabajo federal que investigaba el asesinato de su rival Notorious B.I.G., Davis mencionó el tiroteo contra Shakur, revelando que entregó un arma a los hombres en el asiento trasero de un Cadillac blanco que disparó contra un BMW negro donde viajaban Shakur y Marion "Suge" Knight.

Mientras los fiscales reproducían un audio de Davis explicando el momento en que Shakur fue baleado, familiares de Shakur, incluido su hermanastro Maurice "Mopreme" Shakur, escuchaban atentamente desde el público.

Palal argumentó que Davis ha mantenido un odio profundo hacia Shakur durante décadas, lo que lo llevó a hablar. Davis se comunicó con el FBI en 1998 y 1999, admitiendo que había estado en Las Vegas durante el tiroteo. En 2009, también reconoció su participación en el asesinato durante una entrevista con la policía de Las Vegas.

"Y ahora, 30 años después, les vamos a pedir que por fin hagan responsable a Duane Davis", afirmó Palal. Además, mostró a los jurados las memorias de 2019 que Davis coescribió, "Compton Street Legend", que la fiscalía utilizará en su caso, a pesar de los intentos de la defensa de impedir su inclusión.

Cómo lo defiende el equipo legal de Davis

Davis, vestido con un traje azul y corbata, permaneció en silencio mientras su abogado, Michael Sanft, presentaba su alegato inicial. Sanft afirmó que "lo que les están diciendo lo presentan como un hecho, cuando en realidad es ficción".

El abogado defensor argumentó que Davis no había sido acusado antes porque las autoridades sabían que sus afirmaciones eran "llenas de tonterías". También mencionó documentos faltantes en la investigación original y la desconfianza entre departamentos de policía. Sanft describió el trabajo de un detective como "sesgado" y "descuidado".

"El paso del tiempo va a ser un problema enorme para la gente que intenta recordar cosas", dijo Sanft. Al ser cuestionado sobre su extraño comentario sobre su cliente, respondió: "Todos tenemos un familiar que es así".

Brevemente sospechoso en la muerte de Notorious B.I.G.

El exdetective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Fred Miller, quien investigó el asesinato de Notorious B.I.G. en 1997, declaró que Davis fue sospechoso brevemente en ese caso. Davis admitió haber estado presente en una fiesta a la que asistieron Wallace y Sean "Diddy" Combs.

Sanft objetó la inclusión de este testimonio, y el juez acordó con los fiscales que no se considera a Davis involucrado.

La mayoría de los testigos presenciales ya no vive

La historia del tiroteo desde un vehículo ha mantenido en vilo a la comunidad del hip-hop, en parte porque no se presentaron cargos hasta que Davis fue formalmente acusado en 2023. Los otros hombres que iban en el Cadillac han fallecido desde entonces.

El policía retirado de Las Vegas, Garry Dale, fue el primero de los 35 a 45 testigos que la fiscalía planea llamar en el juicio, que se prevé dure alrededor de un mes. Dale testificó que él y otro agente detuvieron el auto de Knight y Shakur por no tener placa y que, tras recibir un aviso de tiroteo, encontraron a paramédicos sacando a Shakur del vehículo.

Dale recordó que Shakur le dijo algo similar a: "No, nosotros nos encargaremos" cuando le preguntó quién le había disparado. Otro exdetective, Brent Becker, señaló que Knight se presentó a la entrevista policial con abogados, lo que le pareció extraño.

Becker, en su testimonio en video, mencionó que fue complicado conseguir que otros testigos hablaran, y que se apoyaban en Davis y otros como los hombres del Cadillac, sin tener testigos vivos que pudieran identificarlos.

Testigos describen la noche en que le dispararon a Tupac

Ingrid Stokes testificó que ella y sus amigos se encontraron con Shakur y Knight en Las Vegas y que escucharon disparos cuando estaban en un auto junto a ellos. Temerosos, se alejaron y casi chocan con un vehículo blanco. Al regresar a la escena, la policía las trató como sospechosas, lo que generó miedo en Stokes de hablar del caso.

"A los soplones les va mal", concluyó.