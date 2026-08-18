Florida avanza hacia su 13ra ejecución del año, reafirmando el uso de la pena de muerte

FOTO: Florida realizará su 13ra ejecución del año, continuando el impulso del estado a la pena de muerte

MIAMI — Un hombre de Florida, condenado por el asesinato a tiros de su esposa y por herir a su suegra, será ejecutado el próximo martes. Este evento forma parte del enfoque agresivo del estado hacia la pena de muerte durante la administración del gobernador Ron DeSantis.

William Frances Silvia, de 61 años, se convertirá en el 13er prisionero ejecutado este año en Florida. Este estado, que ha llevado a cabo más de la mitad de las 22 ejecuciones en todo el país en lo que va de 2026, tiene programadas otras dos ejecuciones para septiembre.

Se espera que a Silvia se le administre una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de Starke, a partir de las 6 p.m., hora local. La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado una solicitud para detener la ejecución.

Los tribunales condenaron dos veces a Silvia a muerte

Silvia fue condenado a muerte por el asesinato en primer grado e intento de asesinato tras un ataque contra Patricia Silvia en 2006, donde también resultó herida su madre, Betty Woodard. De acuerdo a los registros judiciales, Silvia adquirió una escopeta y se dirigió a la casa de Woodard en el área de Orlando, donde su esposa vivía desde su separación. Durante una reunión familiar, tras un intento fallido de reconciliación, Silvia disparó contra ambas mujeres.

Su primera condena a muerte se dictó en 2008, pero fue anulada tras una apelación relacionada con los procedimientos de la pena de muerte en Florida. En 2018, se le otorgó una nueva fase de pena de muerte, resultando nuevamente en una condena a la pena capital.

La Capital Collateral Regional Counsel, una agencia estatal, brinda representación legal a los reclusos condenados a muerte. Los abogados de Silvia argumentaron que la agencia no podía ofrecer asistencia adecuada, ya que estaban ayudando a otro recluso en el corredor de la muerte. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida desestimó la apelación.

Florida encabeza el número de ejecuciones

En 2025, se registraron 47 ejecuciones en Estados Unidos, siendo Florida el estado con más ejecuciones, alcanzando un récord de 19 desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976. En julio, el estado realizó dos ejecuciones en un mismo día, un hito que no ocurría desde hace casi una década.

Se anticipan otras dos ejecuciones en Florida el próximo mes: Harold Gene Lucas, de 74 años, está programado para ser ejecutado el 1 de septiembre, y Daniel Owen Conahan Jr., de 72 años, el 10 de septiembre. Lucas fue condenado por el asesinato de una adolescente de 16 años que rechazó sus avances, mientras que Conahan fue condenado por secuestrar y estrangular a un hombre.

Todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante inyección letal, utilizando un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones.