¿Fue penal de Schott? La polémica en Mendoza que encendió a Talleres

FOTO: La polémica jugada del penal con el que "El Lobo" abrió el marcador.

Talleres sufrió un duro golpe apenas comenzado el partido ante Gimnasia de Mendoza, cuando el árbitro, Andrés Gariano, sancionó un penal por una presunta infracción de Augusto Schott sobre Luciano Cingolani.

La acción ocurrió dentro del área de la “T” y generó fuertes reclamos de todo el conjunto cordobés, que consideró que no había falta del lateral sobre el delantero del “Lobo”.

Gariano no dudó y marcó la pena máxima cuando transcurrían poco más de siete minutos de juego. Agustín Módica se hizo cargo de la ejecución y convirtió para poner el 1-0 para Gimnasia de Mendoza.

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La jugada abrió la polémica en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y marcó el comienzo de una noche complicada para el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, que terminó perdiendo 3-1.