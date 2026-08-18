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¿Fue penal de Schott? La polémica en Mendoza que encendió a Talleres

Cuando el cronómetro marcaba apenas 7 minutos del primer tiempo, el árbitro del partido, Andrés Gariano, sancionó la pena máxima por una presunta infracción del lateral sobre Luciano Cingolani. Agustín Modica lo cambió por gol.

18/08/2026 | 11:34Redacción Cadena 3

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La polémica jugada del penal con el que

FOTO: La polémica jugada del penal con el que "El Lobo" abrió el marcador.

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Talleres sufrió un duro golpe apenas comenzado el partido ante Gimnasia de Mendoza, cuando el árbitro, Andrés Gariano, sancionó un penal por una presunta infracción de Augusto Schott sobre Luciano Cingolani.

La acción ocurrió dentro del área de la “T” y generó fuertes reclamos de todo el conjunto cordobés, que consideró que no había falta del lateral sobre el delantero del “Lobo”.

Gariano no dudó y marcó la pena máxima cuando transcurrían poco más de siete minutos de juego. Agustín Módica se hizo cargo de la ejecución y convirtió para poner el 1-0 para Gimnasia de Mendoza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/Video: ESPN

La jugada abrió la polémica en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y marcó el comienzo de una noche complicada para el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, que terminó perdiendo 3-1.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido de Talleres? Se sancionó un penal por una infracción de Augusto Schott sobre Luciano Cingolani.

¿Quién fue el árbitro del partido? El árbitro fue Andrés Gariano.

¿Cuándo se sancionó el penal? El penal se sancionó a los siete minutos de juego.

¿Dónde se llevó a cabo el partido? El partido se llevó a cabo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

¿Por qué fue polémica la jugada? La jugada fue polémica porque el conjunto cordobés consideró que no hubo falta.

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