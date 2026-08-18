Shakira destina fondos para la reconstrucción de escuelas en Chocó tras el terremoto

FOTO: Terremotos en Venezuela: Shakira hizo un llamado a la solidaridad por los "niños, madres y familias".

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- La reconocida cantante colombiana Shakira ha expresado su apoyo a los miles de damnificados en la localidad de Chocó, que sufrió un devastador terremoto el 10 de agosto. La artista anunció su intención de realizar una donación significativa para la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó.

Según la Agencia Noticias Argentinas, Shakira se unirá al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, quien liderará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. Ambos llegaron a Colombia el 17 de agosto para iniciar este ambicioso proyecto.

"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (…) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", declaró Shakira a los medios de comunicación.

En el mismo contexto, la artista resaltó la relevancia de las escuelas en tiempos de crisis: "Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir".

Apoyada por la fundación Global Citizen y la promotora Live Nation, se destinará un total de un millón de dólares para la reconstrucción de las instituciones educativas que fueron destruidas por el sismo. Además, hizo un llamado a naciones desarrolladas como Canadá, Japón y Reino Unido para que colaboren con esta causa.

Shakira enfatizó que el departamento de Chocó enfrenta una deuda histórica y expresó su preocupación por que, una vez finalizado el estado de emergencia, muchas personas puedan quedar en el olvido: "Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (…) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio", afirmó.

Durante su visita, Shakira y Buffett recorrieron algunas de las áreas afectadas en Quibdó, incluyendo el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, y se reunieron con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi.