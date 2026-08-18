FOTO: Detienen a un ciberacosador en Monserrat por hostigamiento a una joven de Córdoba

Buenos Aires, 18 agosto (NA) – Un ciberacosador fue detenido en el barrio porteño de Monserrat por hostigamiento digital a una joven cordobesa. El acusado, de 21 años, es señalado por los delitos de amenazas y coacción agravadas por el anonimato, en contexto de violencia de género.

La Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen de Córdoba, a cargo de Franco Pilnik, solicitó a través del Juzgado de Control y Faltas Nº3 el allanamiento de dos domicilios en Monserrat donde se detuvo a un joven por ciberacoso. En los operativos participó personal de la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La investigación reconstruyó una campaña sostenida de hostigamiento digital que incluyó amenazas de muerte y de contenido sexual, suplantación de identidad en redes sociales, creación de perfiles falsos, difusión no consentida de datos personales de la víctima y de su entorno familiar, y el envío de miles de mensajes y llamadas desde números de distintos países, destaca el informe del Ministerio Público Fiscal provincial.

Las autoridades sostienen que el caso presenta un "gran nivel de complejidad técnica", por lo que se necesitó el entrecruzamiento de información con Meta, TikTok, Google y prestadoras de telefonía.

Con las primeras pruebas obtenidas, se logró identificar un dispositivo móvil sobre el que operaba una granja de 30 cuentas de correo electrónico y decenas de líneas telefónicas activadas mediante tarjetas SIM descartables. El análisis del tráfico de información permitió trazar el desplazamiento físico del sospechoso desde la Patagonia hasta su radicación definitiva en Buenos Aires, coincidiendo con el patrón geográfico de los hechos investigados.

La convergencia de evidencia digital permitió individualizarlo y disponer la medida de allanamiento, en la que se secuestraron dispositivos electrónicos, tarjetas SIM y demás elementos de interés probatorio.

El joven, privado de su libertad, será trasladado a Córdoba en los próximos días para los actos procesales correspondientes.