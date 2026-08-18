Senadora Slotkin exige a Hegseth y Caine que el Ejército no intervenga en las elecciones

FOTO: Senadora presiona a Hegseth y Caine para mantener al Ejército fuera de las elecciones

WASHINGTON — La senadora de Michigan Elissa Slotkin instó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a que confirme que no se enviarán soldados a los centros de votación durante las elecciones legislativas de medio término en noviembre. Esta solicitud surge en un contexto de inquietud entre los demócratas sobre la posibilidad de que el gobierno de Trump utilice a las fuerzas armadas para interferir en el proceso electoral.

"Le solicitaría que confirme una declaración sencilla: el Departamento de Defensa no enviará tropas federales a las urnas ni incautará materiales electorales de ningún tipo", expresó Slotkin en cartas dirigidas a Hegseth y al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, el pasado martes.

Desde el Pentágono, se indicó que se dará respuesta directamente a Slotkin, siguiendo el procedimiento habitual para la correspondencia del Congreso. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto no ha comentado al respecto.

En declaraciones a The Associated Press, Slotkin afirmó que Trump ha estado preparando el terreno para alegar que las elecciones fueron fraudulentas. Hizo referencia a la intención de Trump de usar a las fuerzas armadas para incautar máquinas de votación tras su derrota en 2020 y a la movilización de la Guardia Nacional en varias ciudades, a pesar de la oposición de líderes demócratas. También recordó el despliegue de marines en Los Ángeles durante su campaña contra la inmigración en 2025.

"Está dejando migas de pan para poder decir el día siguiente de las elecciones que en realidad no perdió la Cámara o el Senado", manifestó Slotkin.

Slotkin había cuestionado a Hegseth en una audiencia del Congreso en abril sobre si acataría órdenes de incautar boletas, a lo que Hegseth respondió que era una "pregunta malintencionada", pero afirmó: "Nunca me han ordenado hacer nada ilegal, y no lo haré".

La jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, negó en una entrevista con Vanity Fair el año pasado que Trump planee utilizar a las fuerzas armadas para suprimir el voto. "Es categóricamente falso, no ocurrirá. Es una idea equivocada", sostuvo.

La ley federal prohíbe el despliegue de fuerzas armadas en los lugares de votación, salvo que sea necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos. En caso de que se requiera la intervención de las fuerzas armadas, es probable que se trate de la Guardia Nacional bajo control estatal.

En 2020, el general Mark Milley, entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, respondió a una carta similar de Slotkin cuando era congresista, afirmando que la intervención de las fuerzas armadas en asuntos electorales es inapropiada.

"Creo profundamente en el principio de unas fuerzas armadas apolíticas", escribió Milley. "En caso de una disputa sobre algún aspecto de las elecciones, por ley los tribunales y el Congreso están obligados a resolver cualquier controversia, no las fuerzas armadas".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.