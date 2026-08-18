Un hombre de 81 años confiesa haber asesinado a una turista estadounidense en Alemania en 1994

FOTO: Un hombre de 81 años admite el asesinato en 1994 de una turista de EEUU en Alemania

BERLÍN — Un hombre de 81 años ha reconocido haber agredido sexualmente y asesinado a una turista estadounidense en Alemania, en un caso que permaneció sin resolver durante más de 30 años. La confesión se produjo al inicio de su juicio el martes, según informó la agencia de noticias alemana dpa.

El individuo, cuyo nombre no ha sido revelado por las normas de privacidad alemanas, admitió haber asesinado a Amy Lopez, una joven de 24 años, en 1994 en la ciudad de Koblenz, situada en el oeste de Alemania. Los fiscales han presentado cargos en su contra por "matar a una persona de manera alevosa y por motivos viles para satisfacer sus impulsos sexuales".

Durante la audiencia en el tribunal de distrito de Koblenz, el abogado defensor, Volker Klein, indicó que su cliente aceptó plenamente los cargos. Cuando el juez Rupert Stehlin le preguntó si efectivamente había cometido el crimen, el hombre asintió y respondió "sí".

El crimen ocurrió el 26 de septiembre de 1994, cuando Amy Lopez estaba de visita en Koblenz como parte de un viaje turístico. De acuerdo con la fiscalía, el acusado, que en ese momento tenía 49 años, la atrajo a una zona apartada de la Fortaleza de Ehrenbreitstein, donde supuestamente la esposó, agredió sexualmente y la mató con nueve puñaladas en el pecho.

Además, se alega que el sospechoso estranguló a Lopez con un cinturón y la golpeó en la cabeza con una piedra cuando ella intentó defenderse y gritó por ayuda, según informa dpa.

El cuerpo de la joven fue descubierto poco después por unos niños que jugaban cerca. A pesar de los esfuerzos iniciales por resolver el caso, la investigación se estancó durante décadas.

Recientemente, los investigadores lograron avances significativos al analizar antiguos rastros de ADN utilizando nuevos métodos, lo que llevó a la identificación del sospechoso. El ADN encontrado en la pretina y el muslo de la víctima se vinculó directamente con el acusado.

El hombre fue detenido a finales de febrero en una residencia de ancianos en la región de Koblenz y desde entonces se encuentra en prisión preventiva. Se han programado un total de ocho sesiones de juicio, y se espera que el veredicto se emita en septiembre.