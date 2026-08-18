FOTO: Los nuevos AirPods de Apple con cámara: ¿Una amenaza a la privacidad o una innovación útil?

Los dispositivos de uso diario equipados con cámaras, como los nuevos AirPods de Apple, han generado preocupaciones sobre la privacidad. La posibilidad de ser grabados sin consentimiento ha llevado a muchos a cuestionar la intención detrás de estos dispositivos. Sin embargo, los rumores indican que los AirPods con cámara podrían no ser tan invasivos como se teme.

Recientemente, se filtró un video que muestra a un usuario de AirPods interactuando con el asistente digital Siri mientras sostiene un libro. Este material se encontró en la versión candidata de lanzamiento de macOS 26.7, lo que sugiere que los AirPods con cámara están en una etapa avanzada de desarrollo. En el video, se escucha a Siri decir: "Con Visual Intelligence, tu mundo se vuelve salvable. ¿Ves algo que te gusta? Solo pídeme que lo guarde para más tarde".

El código asociado a estos nuevos AirPods menciona un error titulado "Hair Detected" (Cabello Detectado), que alertaría a los usuarios si su cabello obstruye la cámara. Este detalle indica que, aunque los AirPods podrían incluir cámaras, no están diseñados para grabar imágenes o videos, sino para mejorar la interacción con Siri.

Según el periodista Mark Gurman de Bloomberg, la función de la cámara sería servir como un ojo para Siri, permitiendo a los usuarios recibir información visual en tiempo real. Esto podría ser útil en situaciones cotidianas, como al leer un libro o preparar una receta, donde Siri podría ofrecer asistencia sin necesidad de mirar un dispositivo.

A pesar de las intenciones de Apple, el lanzamiento de estos AirPods con cámara podría ser un desafío. La compañía ha construido su reputación en torno a la confianza del consumidor, y cualquier error podría resultar en una percepción negativa del producto. La inclusión de un indicador LED que se iluminaría al compartir datos visuales podría ayudar a mitigar las preocupaciones de privacidad, aunque también podría hacer que los usuarios se sientan más observados.

En un mundo donde los dispositivos de grabación están bajo un intenso escrutinio, Apple debe navegar cuidadosamente este nuevo territorio. La estrategia de integrar capacidades de inteligencia artificial en un dispositivo tan común como los AirPods podría cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología, promoviendo un futuro en el que se utilicen menos pantallas. Sin embargo, el riesgo de que sean percibidos como "pervert pods" (pods pervertidos) es un desafío que la compañía debe enfrentar.