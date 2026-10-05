Menlo Ventures respalda a Factory tras críticas de Khosla y refuerza su posición en el mercado

Menlo Ventures realizó un anuncio significativo en el que confirmó su inversión en Factory, una startup enfocada en inteligencia artificial, solo días después de que Vinod Khosla la criticara públicamente. En un blog, el socio de Menlo, Matt Murphy, destacó la calidad del equipo y la tecnología de Factory.

La firma no reveló el monto exacto de la inversión, pero se confirmó que formó parte de la última ronda de financiación de Factory, que se anunció el mes pasado con una valoración de 5 mil millones de dólares. Según fuentes cercanas al acuerdo, la inversión de Menlo fue significativa y no un gesto simbólico, y se indicó que podrían haber invertido más si hubiera habido espacio en la tabla de capitalización.

Este tipo de movimientos no suelen ser noticia, ya que muchas startups extienden rondas anteriores para incluir nuevos inversores. Sin embargo, la situación se complicó cuando Matan Grinberg, cofundador y CEO de Factory, acusó a Chris Degnan, un inversor de RPT Partners, de haber filtrado información confidencial a la competencia, Cognition. Degnan había sido despedido por Grinberg, quien alegó que temía que compartiera información sensible.

La controversia atrajo la atención de varios actores importantes del sector tecnológico, que se dividieron entre apoyar a Degnan o a Grinberg. Khosla, cuya firma invierte en ambas compañías, no escatimó críticas, refiriéndose a Factory como un "competidor de segunda categoría" y cuestionando la veracidad de las afirmaciones de Grinberg.

Menlo, al respaldar a Factory, contradice las afirmaciones de Khosla y reafirma la posición de la startup en el mercado. Murphy, conocido por su apuesta en Anthropic, ha estado en una racha positiva de inversiones, lo que ha llevado a algunos a considerar a Factory como "el próximo Anthropic".

Shaun Maguire, de Sequoia y también inversor en Factory, expresó su entusiasmo por el respaldo de Menlo, sugiriendo que la firma está en una trayectoria ascendente. Cabe destacar que Menlo no es inversor de Cognition.