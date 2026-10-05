Lucid Motors reduce producción de EVs a su nivel más bajo en casi dos años

Lucid Motors construyó 2,954 vehículos eléctricos (EVs) en el tercer trimestre de 2026, lo que representa una caída del 54% en comparación con el año anterior. La compañía tomó esta decisión de limitar intencionalmente la producción para alinearse mejor con la demanda de sus EVs.

Este descenso marca el tercer trimestre consecutivo en el que la producción de EVs de Lucid ha disminuido, y es el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2025, justo después de que la empresa comenzara la producción de su segundo EV, el Gravity SUV.

En el mismo periodo, Lucid entregó 3,806 EVs, cifra que se mantuvo prácticamente igual en comparación con el segundo trimestre, pero que representa una baja de aproximadamente 200 vehículos respecto al tercer trimestre de 2025. La empresa ha enfrentado dificultades para encontrar compradores para sus dos primeros EVs de lujo. En cinco de los últimos seis trimestres, construyó más vehículos de los que entregó.

El nuevo CEO de Lucid, Silvio Napoli, ha estado liderando un esfuerzo por simplificar la empresa en los últimos meses. Este esfuerzo incluyó el despido de alrededor de 1,500 empleados, la reestructuración del liderazgo de la compañía y la eliminación de un segundo turno en su fábrica en Arizona, con el objetivo de alcanzar ahorros de costos de 1.4 mil millones de dólares. Además, Lucid retrasó el lanzamiento de su tercer EV, el Cosmos, que se espera que sea mucho más asequible, con un precio de inicio por debajo de los 50,000 dólares.

Los resultados del tercer trimestre, publicados el lunes por la tarde, se dieron a conocer poco después de que su rival, Rivian, reportara su mejor trimestre en la historia, impulsado por su nuevo SUV R2. Aunque Rivian no desglosó cifras específicas de entrega para el R2, la compañía envió casi 20,000 vehículos en el tercer trimestre, el primer trimestre completo con el R2 en producción, un aumento respecto a los 12,194 en el segundo trimestre.

La incapacidad de Lucid para encontrar un amplio mercado de compradores para sus EVs es aún más evidente al compararse con las promesas que la compañía hizo al hacerse pública en 2021. Ese año, Lucid Motors se fusionó con una empresa de adquisición de propósito especial y estimó que podría enviar hasta 90,000 EVs solo en 2024, recaudando 4 mil millones de dólares en la transacción.

En la llamada de ganancias del segundo trimestre de Lucid en agosto, Napoli habló sobre las razones por las cuales cree que la compañía ha fallado en impactar el mercado de EVs. "Si bien no hay duda de que Lucid trajo innovaciones líderes y productos sobresalientes al mercado, hemos decepcionado en varios frentes y durante demasiado tiempo", dijo. "No hemos ejecutado de manera consistente. Hemos fallado en cumplir compromisos, lanzado productos antes de que estuvieran listos, subinvertido en servicio, respondido demasiado lentamente a problemas de calidad y permitido que la complejidad ralentizara las decisiones".

El precio más bajo del Cosmos podría, en teoría, permitir a Lucid acceder a un mercado más amplio, pero Napoli advirtió a los accionistas que apresurarse a lanzar el nuevo EV podría generar más problemas. "No repetiremos los errores del pasado al llevar un producto al mercado antes de que esté listo", afirmó Napoli durante la llamada.