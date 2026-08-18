Copa Sudamericana: River jugará en Bogotá sin laterales naturales

River afrontará este miércoles un compromiso determinante ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, pero Eduardo Coudet deberá resolver un problema inesperado antes de definir el equipo. Las bajas en los laterales dejaron al entrenador sin demasiadas alternativas naturales y lo llevaron a ensayar una modificación importante en el sistema táctico.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio El Campín de Bogotá, donde el "Millonario" intentará aprovechar el envión que le dio la victoria ante Argentinos Juniors. Sin embargo, la preparación del partido estuvo marcada por las dificultades para conformar la defensa.

La lesión de Gonzalo Montiel fue uno de los principales contratiempos. El lateral derecho, que había sido protagonista al marcar el primer gol ante Argentinos Juniors, tuvo que abandonar ese encuentro como consecuencia de una distensión en el aductor izquierdo. A su baja se suma la de Marcos Acuña, quien todavía no logró recuperarse completamente de un desgarro.

Como si fuera poco, tampoco puede recurrir a dos de sus incorporaciones para solucionar el problema: Giovanni González y Francisco Ortega no fueron incluidos en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, por lo que no están habilitados para disputar esta serie.

Yutiel Susano, categoría 2007, aparece entre las novedades de la lista junto a Jonathan Spiff.

Ante este escenario, el “Chacho” comenzó a probar una formación diferente a la que venía utilizando desde su llegada al club. La alternativa que tomó mayor fuerza es la de jugar con tres defensores centrales, una decisión que le permitiría compensar la falta de laterales y sumar un hombre más en la mitad de la cancha. La última línea estaría integrada por Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero.

Para este último sería una nueva oportunidad de recuperar protagonismo, ya que tuvo poca participación durante el semestre y podría volver a ser titular en un partido de enorme exigencia. La elección del esquema también responde a la necesidad de proteger al equipo en un contexto particular: deberá jugar en Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y tendrá enfrente a un Independiente Santa Fe que buscará hacerse fuerte como local.

En la mitad de la cancha, Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Fausto Vera podrían compartir por primera vez el eje del mediocampo. Andrada venía ganando consideración dentro del plantel y ahora tendría la posibilidad de formar parte de una estructura pensada para darle mayor equilibrio al equipo. La presencia de Moreno y Vera completaría un sector con mayor capacidad para disputar la pelota y sostener el ritmo en un escenario exigente.

Más adelantado aparecería Thiago Almada, quien dejó buenas sensaciones en su debut y tendría la responsabilidad de conectar el mediocampo con los delanteros. En ataque, Coudet tampoco podrá disponer de Lucas Beltrán, ya que el delantero no fue inscripto para disputar esta serie de la Copa Sudamericana. Su lugar sería ocupado por Rafael Santos Borré.

El colombiano estaría acompañado por Ángel Correa y Joaquín Freitas.