Platense busca avanzar a cuartos de final ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- Platense visitará este miércoles a Coquimbo Unido de Chile, en su intento por avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más prestigioso de América.

El partido está programado para las 19 y se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, y se podrá seguir a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro del encuentro será el peruano Roberto Pérez, con Michael Espinoza como VAR.

Platense, que está viviendo su primera experiencia en competiciones internacionales, ha tenido un año destacado, logrando una buena fase de grupos donde terminó en segunda posición, solo detrás de Corinthians de Brasil y por delante de Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

El equipo, dirigido por Martín Palermo, accedió a esta edición de la Copa Libertadores tras conquistar el Torneo Apertura del año pasado.

Por su parte, Coquimbo Unido finalizó primero en la Zona B con 10 puntos, superando a Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

En el partido de ida, que se jugó en Vicente López, ambos equipos empataron 1-1. Platense abrió el marcador con un gol de Luciano Giménez, aunque pudo haber ampliado la ventaja si no hubiera fallado un penal Guido Mainero. El equipo chileno logró igualar en el minuto 94 gracias a Guido Vadalá.