Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 18 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 51%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1025 hPa.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se esperan precipitaciones durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con un clima similar. El miércoles 19 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 20°, con cielo despejado. El jueves 20, se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, también con cielo despejado. Para el viernes 21, la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con algunas nubes dispersas. El sábado 22, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 19°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 23, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con algunas nubes en el cielo.