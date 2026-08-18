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Clima

Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 11° y 18°. La humedad se mantiene alta y se prevé un cielo parcialmente nublado durante la tarde.

18/08/2026 | 12:29Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 14° y una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 77%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el norte.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para este martes 18 de agosto, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los 1.54 m/s. La alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo habitual, por lo que se recomienda abrigarse al salir. No se prevén lluvias, y el cielo podría ir despejándose hacia la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el miércoles 19 de agosto, se anticipa una mínima de y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado. El jueves 20 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 10° y 27°, con cielo despejado. El viernes 21 de agosto, se espera una mínima de 13° y una máxima de 26°, manteniendo el cielo despejado. Para el sábado 22 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 25°, con cielo claro. Finalmente, el domingo 23 de agosto, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 26°, con algunas nubes dispersas.

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