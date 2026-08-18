Trump amenaza con bombardear Omán por acuerdo con Irán que no le convence

FOTO: Trump amenazó con bombardear Omán porque está descontento con el acuerdo con Irán, dicen fuentes

EL CAIRO — El presidente Donald Trump lanzó amenazas de bombardear Omán debido a su descontento con las negociaciones que el país mantiene con Irán para regular el tráfico a través del estratégico estrecho de Ormuz, según informaron el martes dos funcionarios regionales. Esta advertencia se produjo un día después de que Trump hiciera sus declaraciones.

Los funcionarios indicaron que el gobierno de Trump ha comunicado a Omán su oposición a ciertos aspectos del acuerdo, que aún no ha sido divulgado. Entre los puntos de conflicto se encuentra la gestión conjunta del paso, crucial para los suministros globales de petróleo y gas natural, por parte de Irán y Omán. Estos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a brindar información a la prensa.

En un contexto relacionado, un proyectil impactó contra un barco que navegaba en el estrecho, según reportes de la agencia de monitoreo marítimo del ejército británico. Un funcionario iraní afirmó que la vía marítima no se reabrirá hasta que Estados Unidos cumpla con las condiciones impuestas por Irán.

EEUU considera que Omán es blando con Irán

De acuerdo con los funcionarios, Estados Unidos considera que Omán no ha sido lo suficientemente firme en sus negociaciones con Irán y expresó su descontento por el acuerdo que permite a Omán cobrar tarifas voluntarias a las embarcaciones, incluso si están relacionadas con la seguridad y la protección ambiental marítima.

Trump reiteró el lunes su amenaza contra Omán, indicando que el país "se comportará como todos los demás, o tendremos que volarlos". Este comentario no es nuevo, ya que el mandatario había manifestado sus preocupaciones sobre la postura de Omán en otras ocasiones.

El mandatario publicó el martes en redes sociales un mapa que representa el estrecho como un territorio estadounidense. En sus declaraciones, mencionó por primera vez la idea de declarar el estrecho como territorio estadounidense, sin ofrecer más detalles.

La Casa Blanca se limitó a remitir a los comentarios de Trump en el Despacho Oval y no realizó más declaraciones sobre la situación en Omán.

Reacciones desde Irán

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, respondió a la publicación de Trump en redes sociales, afirmando: "Así como Trump escribió correctamente el nombre del eterno golfo Pérsico, su delirio respecto del estrecho de Ormuz pronto será corregido, o nosotros se lo corregiremos por él".

Irán ha reiterado que mantendrá el control sobre el tráfico marítimo hasta que Washington cumpla con sus compromisos en virtud del acuerdo. Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, declaró que el estrecho no se reabrirá hasta que se levanten las sanciones y se cumplan otras condiciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto también se pronunció, indicando que el acuerdo entre Irán y Omán podría facilitar el regreso de Estados Unidos e Irán a negociaciones para un acuerdo integral que aborde diversas preocupaciones regionales.

Mientras tanto, continúan los ataques en la región. Un proyectil no identificado impactó en un barco en el estrecho, causando daños y una baja. Además, los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron haber lanzado drones contra una refinería de petróleo en Arabia Saudí.

El ataque tuvo como objetivo una instalación de Saudi Aramco, aunque no se reportaron daños significativos ni comentarios por parte de las autoridades saudíes.