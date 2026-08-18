El tráiler del final de Cien años de soledad llega a Netflix con grandes expectativas

FOTO: La superproducción de Netflix de Cien años de soledad está a la altura del libro de García Márquez.

Netflix ha lanzado el tráiler del esperado episodio final de Cien años de soledad, adaptación de la célebre obra de Gabriel García Márquez. Este capítulo especial estará disponible en la plataforma de streaming el 26 de agosto y ha sido dirigido por Laura Mora, con una producción que se asemeja a la de un largometraje.

El episodio culminará la segunda temporada de la serie, que comenzó con el lanzamiento de los primeros siete episodios el 5 de agosto. La narrativa se centrará en Aureliano Babilonia, interpretado por Sebastián Osorio, quien se encuentra bajo el control de Fernanda del Carpio mientras intenta descifrar los manuscritos de Melquíades.

El elenco principal del episodio incluye a Margarita Rosa de Francisco, quien encarna a Fernanda del Carpio en su vejez, junto a Emmanuel Restrepo como José Arcadio "el papa" y Estefanía Piñeres en el papel de Amaranta Úrsula.

La trama se intensificará con el regreso de José Arcadio desde Roma a Macondo, quien buscará reclamar su herencia familiar. Su reencuentro con Aureliano Babilonia será un momento clave en la narrativa, marcada por el aislamiento y las tragedias que han definido a los Buendía a lo largo de generaciones.

Además, Amaranta Úrsula regresará a Macondo, reavivando su conexión con Aureliano Babilonia, lo que dará lugar al nacimiento del último miembro de la familia, un hecho que sellará el cumplimiento de la profecía que pesa sobre ellos y anticipará el destino de Macondo.

El tráiler promocional revela una imagen simbólica de un bebé con cola de cerdo, aludiendo a uno de los momentos cruciales de la novela y a la maldición de las estirpes condenadas a vivir en soledad.

La serie fue filmada completamente en Colombia y cuenta con el respaldo de la familia de García Márquez, posicionándose como una de las producciones más ambiciosas de la región.