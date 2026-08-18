En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Ricardo Montaner suma cuatro nuevos sold out en el inicio de su gira mundial 2026

El cantautor ya acumula 30 shows agotados en el marco de su gira con "El Último Regreso", destacando su éxito en América y Europa.

18/08/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ricardo Montaner suma cuatro nuevos sold out.

FOTO: Ricardo Montaner suma cuatro nuevos sold out.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Ricardo Montaner dio inicio a la segunda fase de su gira mundial "El Último Regreso World Tour 2026" con cuatro nuevos sold out, consolidando uno de los acontecimientos musicales más importantes del año.

El puntapié inicial de este nuevo tramo tuvo lugar el pasado 8 de agosto en Barranquilla, Colombia, donde el artista se reencontró con su público a estadio lleno. Posteriormente, el recorrido desembarcó en Estados Unidos con tres funciones consecutivas que volvieron a colgar el cartel de agotado en Atlanta, Houston y Dallas.

Con estas presentaciones, la gira suma un total de 30 conciertos con entradas agotadas desde su lanzamiento formal en Buenos Aires en febrero pasado, con producción de Fenix Entertainment. En Argentina, el cantautor protagonizó seis noches memorables con actuaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

El itinerario de la primera etapa abarcó varios conciertos en Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Ecuador —con dobles fechas en Quito y Guayaquil— y Colombia. Asimismo, tuvo un paso histórico por México, donde ofreció once conciertos consecutivos a sala llena.

Para esta segunda etapa de "El Último Regreso World Tour 2026", Montaner recorrerá varias ciudades de América y Europa, con el objetivo de llevar sus letras a cada fanático suyo en el mundo durante los próximos meses.

Durante cada presentación de este tour internacional, que repasa sus más de cuatro décadas de trayectoria, sus clásicos románticos y lanzamientos recientes como "Para Que Seas Feliz", el músico ratifica su vigencia en la escena hispana.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra?
La segunda fase de la gira mundial de Ricardo Montaner.

¿Cuándo comenzó esta etapa?
El 8 de agosto de 2026 en Barranquilla, Colombia.

¿Cuántos shows ha agotado hasta ahora?
Un total de 30 conciertos con entradas agotadas.

¿En qué países ha realizado presentaciones?
Ha estado en Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Ecuador y México.

¿Cuál es el objetivo de esta gira?
Llevar su música a fanáticos en diversas ciudades de América y Europa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf