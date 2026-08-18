Ricardo Montaner suma cuatro nuevos sold out en el inicio de su gira mundial 2026

Ricardo Montaner dio inicio a la segunda fase de su gira mundial "El Último Regreso World Tour 2026" con cuatro nuevos sold out, consolidando uno de los acontecimientos musicales más importantes del año.

El puntapié inicial de este nuevo tramo tuvo lugar el pasado 8 de agosto en Barranquilla, Colombia, donde el artista se reencontró con su público a estadio lleno. Posteriormente, el recorrido desembarcó en Estados Unidos con tres funciones consecutivas que volvieron a colgar el cartel de agotado en Atlanta, Houston y Dallas.

Con estas presentaciones, la gira suma un total de 30 conciertos con entradas agotadas desde su lanzamiento formal en Buenos Aires en febrero pasado, con producción de Fenix Entertainment. En Argentina, el cantautor protagonizó seis noches memorables con actuaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

El itinerario de la primera etapa abarcó varios conciertos en Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Ecuador —con dobles fechas en Quito y Guayaquil— y Colombia. Asimismo, tuvo un paso histórico por México, donde ofreció once conciertos consecutivos a sala llena.

Para esta segunda etapa de "El Último Regreso World Tour 2026", Montaner recorrerá varias ciudades de América y Europa, con el objetivo de llevar sus letras a cada fanático suyo en el mundo durante los próximos meses.

Durante cada presentación de este tour internacional, que repasa sus más de cuatro décadas de trayectoria, sus clásicos románticos y lanzamientos recientes como "Para Que Seas Feliz", el músico ratifica su vigencia en la escena hispana.