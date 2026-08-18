Tigre buscará revertir la serie ante Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana
El "Matador" cayó por 1-0 en el partido de ida y necesita un triunfo en Uruguay para clasificar a cuartos de final.
FOTO: Tigre se medirá ante Montevideo City Torque por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- Tigre se prepara para visitar a Montevideo City Torque este miércoles, con el objetivo de revertir la derrota sufrida en el partido de ida y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En esta fase, el equipo que logre el triunfo se medirá contra el ganador del enfrentamiento entre Cienciano y Botafogo, que terminó con un abultado 6-1 a favor del club peruano.
El "Matador" disputará el partido de vuelta de los octavos de final en el emblemático estadio Centenario de Montevideo el próximo miércoles 19 de agosto a las 21:30 (horario argentino). Para lograr la clasificación, Tigre necesita ganar por un gol de diferencia para forzar una tanda de penales, o por dos tantos para avanzar directamente.
En el encuentro de ida, el equipo argentino no logró imponerse en su estadio de Victoria y sufrió una derrota por 1-0 ante el equipo uruguayo. El único gol del partido fue anotado por el extremo Franco Pizzichillo, quien marcó a los siete minutos del segundo tiempo en el estadio José Dellagiovanna.
Ambos equipos llegan al encuentro tras sus respectivos compromisos en el torneo local. Tigre consiguió un empate sin goles frente a Aldosivi en Mar del Plata, lo que lo posiciona en la octava colocación con ocho puntos en la Zona B del Torneo Clausura.
Por su parte, Montevideo City Torque viene de lograr una ajustada victoria por 1-0 ante Juventud de Las Piedras, con un gol de Gonzalo Montes al inicio del Torneo Clausura uruguayo, ubicándose en el octavo lugar con tres puntos.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará Tigre?
Tigre se enfrentará a Montevideo City Torque en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El partido se jugará el miércoles 19 de agosto a las 21:30 (hora argentina).
¿Qué necesita Tigre para clasificar?
Tigre necesita ganar por al menos un gol para forzar penales o por dos goles para clasificar directamente.
¿Cómo fue el partido de ida?
En el partido de ida, Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque.
¿Cuál es la situación de ambos equipos en sus ligas locales?
Tigre empató sin goles contra Aldosivi y Montevideo City Torque ganó 1-0 a Juventud de Las Piedras.
[Fuente: Noticias Argentinas]