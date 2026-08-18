Comcast incorpora detección de movimiento en sus nuevos routers, pero con advertencias de privacidad

Comcast lanzó una innovadora función de detección de movimiento en sus routers más recientes, conocida como Wi-Fi Motion. Esta tecnología permite a los propietarios recibir alertas sobre actividades dentro de sus hogares mientras están ausentes, utilizando el Wi-Fi para detectar interrupciones en la señal.

El servicio es gratuito y convierte los gateways avanzados de Xfinity en sensores de movimiento. Cuando se interrumpe la señal Wi-Fi, se envía una notificación a través de la aplicación de Xfinity. Según The Verge, esta función está disponible para los modelos más nuevos de routers XB7 y es opcional, lo que significa que los usuarios pueden elegir activarla o no.

Sin embargo, la implementación de esta función conlleva una advertencia significativa. Al activarla, Comcast puede compartir información generada por el uso de Wi-Fi Motion con terceros, lo que ha generado preocupaciones sobre la privacidad. Según se indica en una página de soporte de Xfinity, "Comcast puede divulgar información generada por su uso de Wi-Fi Motion a terceros sin previo aviso en relación con cualquier investigación o procedimiento de aplicación de la ley, cualquier disputa en la que Comcast sea parte, o conforme a una orden judicial o citación".

Esta revelación plantea interrogantes sobre la seguridad de los datos de los usuarios. Aquellos que valoran su privacidad deben considerar cuidadosamente si desean activar esta función, especialmente dado que Comcast no está obligado a informar a los usuarios sobre la divulgación de sus datos.

En resumen, la nueva función de detección de movimiento de Comcast ofrece una capa adicional de seguridad para los hogares, pero a costa de compartir datos personales, lo que podría ser un factor decisivo para muchos usuarios.