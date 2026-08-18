Los Leones se enfrentan a Países Bajos en el Mundial de hockey: minuto a minuto

Los dirigidos por Lucas Rey debutaron en la competición con una sólida goleada 3-0 sobre Japón. ¡Hola a todos! Soy Nicolás Greco, jefe de la sección de deportes de la Agencia Noticias Argentinas, y me voy a encargar de la cobertura del partido entre Los Leones y Países Bajos, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial masculino de hockey.

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- La selección argentina masculina de hockey, más conocida como Los Leones, se enfrenta este martes a partir de las 13 con su par de Países Bajos, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Los Leones, que son dirigidos por Lucas Rey, vienen de tener un gran debut en el Mundial, ya que el domingo golearon 3-0 a Japón con goles de Lucas Toscani, Lucio Méndez y Maico Casella.

Países Bajos, por su parte, tampoco tuvo problemas en su estreno, debido a que aplastó 5-1 a Nueva Zelanda.

La de este año es la decimoquinta participación para la Argentina en el Mundial masculino de hockey. Su mejor actuación se dio en la edición de 2014, donde consiguieron la medalla de bronce.