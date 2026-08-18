Los Leones se enfrentan a Países Bajos en el Mundial de hockey: minuto a minuto
La selección argentina de hockey masculino, Los Leones, busca seguir con su racha positiva tras vencer 3-0 a Japón en su debut. El partido contra Países Bajos comenzará a las 13:00.
FOTO: Los Leones quieren seguir con paso firme en el Mundial 2026.
Los dirigidos por Lucas Rey debutaron en la competición con una sólida goleada 3-0 sobre Japón. ¡Hola a todos! Soy Nicolás Greco, jefe de la sección de deportes de la Agencia Noticias Argentinas, y me voy a encargar de la cobertura del partido entre Los Leones y Países Bajos, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial masculino de hockey.
Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- La selección argentina masculina de hockey, más conocida como Los Leones, se enfrenta este martes a partir de las 13 con su par de Países Bajos, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Los Leones, que son dirigidos por Lucas Rey, vienen de tener un gran debut en el Mundial, ya que el domingo golearon 3-0 a Japón con goles de Lucas Toscani, Lucio Méndez y Maico Casella.
Países Bajos, por su parte, tampoco tuvo problemas en su estreno, debido a que aplastó 5-1 a Nueva Zelanda.
La de este año es la decimoquinta participación para la Argentina en el Mundial masculino de hockey. Su mejor actuación se dio en la edición de 2014, donde consiguieron la medalla de bronce.
Lectura rápida
¿Qué partido se está cubriendo?
El partido entre Los Leones y Países Bajos en el Mundial de hockey masculino.
¿Quién dirige a Los Leones?
Los Leones son dirigidos por Lucas Rey.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido comienza a las 13:00 del 18 de agosto de 2026.
¿Qué resultado tuvo Argentina en su debut?
Argentina ganó 3-0 a Japón en su primer partido del Mundial.
¿Cómo le fue a Países Bajos en su debut?
Países Bajos venció a Nueva Zelanda 5-1 en su primer encuentro.
[Fuente: Noticias Argentinas]