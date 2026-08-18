Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 18 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°. La humedad se encuentra en un 42%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1026 hPa.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad y el cielo cubierto podrían generar una sensación de frescura durante la tarde, aunque no se prevén lluvias.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Córdoba mostrará variaciones. Para el miércoles 19 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 19°, con cielo cubierto. El jueves 20, la temperatura oscilará entre 10° y 26°, con pocas nubes. El viernes 21, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El sábado 22, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con nubes dispersas. Finalmente, el domingo 23, se espera una mínima de 11° y una máxima de 21°, con pocas nubes.