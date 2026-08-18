Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 18 de agosto

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Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 11°. La humedad se encuentra en un 66%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es de 8233 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este (80°). La presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 12°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con una humedad que se mantendrá en niveles altos. El viento será suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que marcan los termómetros. La visibilidad se mantendrá adecuada, permitiendo una buena circulación en la ciudad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para mañana, miércoles 19 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 14°, con cielo también cubierto por. El jueves 20 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 6° y 21°, con cielo despejado. Para el viernes 21 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 23°, manteniendo el cielo claro. El sábado 22 de agosto, las temperaturas serán de 9° a 21°, con cielo despejado, y finalmente, el domingo 23 de agosto, se espera una mínima de 9° y una máxima de 22°, con nubes cubriendo el cielo.