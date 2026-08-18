La Orquesta Sinfónica Nacional se presenta en seis sedes de Washington tras el cierre del Centro Kennedy

FOTO: Orquesta Sinfónica Nacional estará en 6 sedes del área de Washington por cierre del Centro Kennedy

La Orquesta Sinfónica Nacional se verá obligada a abandonar el Centro Kennedy después de que un proyecto de reconstrucción, respaldado por aliados del expresidente Donald Trump, fuera aprobado. Esta situación llevará a la orquesta a dividir su temporada 2026-27 entre seis diferentes sedes en el área de Washington y sus suburbios.

El anuncio de la nueva temporada se realizó el martes, apenas cinco semanas y media antes del concierto inaugural programado para el 26 de septiembre, y cinco meses después de que se publicara la programación para la temporada 2025-26.

El Centro Kennedy, que lleva el nombre del presidente John F. Kennedy, fue tomado en 2025 por una junta leal a Trump que decidió añadir su nombre al complejo. Sin embargo, un juez federal ordenó que se retirara. La junta anunció recientemente su intención de cerrar el complejo por dos años para renovarlo y añadir el nombre de Trump en la fachada, que pasará a llamarse: "El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump".

Según reportes de The Washington Post, las ventas de entradas para la orquesta han disminuido significativamente, pasando del 72% de capacidad en 2024 al 58% en 2025 y al 41% en la temporada pasada. La orquesta no ha confirmado estas cifras.

El director musical, Gianandrea Noseda, expresó en una entrevista con The Associated Press su esperanza de que al actuar en diferentes sedes, la orquesta logre atraer a público que se había mantenido alejado del Centro Kennedy. "La idea es aumentar el número de asistentes a nuestros conciertos", afirmó.

Noseda fue el único miembro de la orquesta que se pronunció oficialmente sobre el anuncio de la temporada. En el comunicado conjunto de la orquesta y el Centro Kennedy, se mencionó la "dirección estratégica" de Trump y su "visión para una institución revitalizada".

Iniciando su décima temporada como director musical, Noseda tiene contrato hasta la temporada del centenario de la orquesta, que será en 2030-31. Las entradas para la nueva temporada saldrán a la venta el 28 de agosto, lo que deja poco tiempo para reconstruir su público.

La orquesta ha programado 64 conciertos clásicos para la próxima temporada, con 56 en el área de Washington y ocho en una gira por Estados Unidos del 20 al 30 de abril. Este total es similar al de 2025-26, cuando se realizaron 62 conciertos en la Sala de Conciertos del Centro Kennedy y dos en gira.

La temporada incluirá 24 conciertos en el Auditorio Lisner de George Washington en la capital, 13 en el Music Center at Strathmore en North Bethesda, Maryland, nueve en el Rachel M. Schlesinger Concert Hall del Northern Virginia Community College en Alexandria, ocho en el Center for the Arts de George Mason en Fairfax, y dos en cada uno del Clarice Smith Performing Arts Center de la Universidad de Maryland en College Park y el Lincoln Theatre de D.C.

"Aumentaremos la capacidad de la orquesta para adaptarse muy rápidamente a la acústica. Este año queremos que la Orquesta Sinfónica Nacional se perciba como una orquesta regional de gira", comentó Noseda. La capacidad de las nuevas sedes será menor que la del Centro Kennedy, que tenía hasta 2.465 asientos disponibles.

A pesar de la situación, la orquesta continuará ensayando en el Centro Kennedy durante la reconstrucción y mantendrá allí su oficina y biblioteca musical.

Durante sus diez semanas en el área de Washington, Noseda dirigirá 20 conciertos en cinco de las sedes, comenzando con una gala el 26 de septiembre en Strathmore. Solo se realizaron dos cambios en la programación original para adaptarse a un escenario más pequeño, lo que implica sustituir la Sinfonía No. 5 de Franz Schubert por la obertura "Guillermo Tell" de Gioachino Rossini.

"Sinceramente, habría preferido no tener que pasar por esto, pero la situación es la que es y tenemos que ser proactivos", concluyó Noseda.