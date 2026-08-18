FOTO: Salud Nacional lanza un mapa interactivo sobre coberturas y distribución de vacunas en Argentina

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- El Ministerio de Salud de la Nación ha puesto en marcha un nuevo Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas, una plataforma digital accesible al público que concentra información oficial y actualizada sobre la vacunación en todo el país.

Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar la transparencia y proporcionar una herramienta que facilite el seguimiento de las estrategias de inmunización durante el año, evitando la espera de los reportes consolidados al final de cada período, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

"En salud, contar con información precisa y disponible de manera oportuna es fundamental para gestionar mejor, permite detectar brechas y fortalecer las estrategias de vacunación donde más se necesitan", afirmó Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.

El ministro añadió: "Por eso desarrollamos herramientas que nos permiten monitorear la distribución y las coberturas de vacunación y, ahora, damos un paso más y ponemos estos datos a disposición de quien los quiera consultar. Contar con más información".

El mapa se puede encontrar en el sitio web oficial del Ministerio de Salud de la Nación y brinda acceso a las coberturas del año en curso, actualizadas hasta el último mes cerrado, así como los porcentajes alcanzados en 2025 por cada jurisdicción y para las diversas dosis incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación (CNV).

También proporciona información sobre la cantidad de dosis distribuidas por el Ministerio de Salud de la Nación a cada provincia, lo que permite observar en conjunto la dimensión logística y los resultados de las estrategias de vacunación implementadas en cada territorio.

Hasta ahora, estos datos estaban disponibles de manera fragmentada, principalmente a través de reportes consolidados al final del año. La publicación abierta de esta información representa un avance en términos de transparencia y acceso público a datos sanitarios.

A partir de ahora, los usuarios solo tendrán que seleccionar el año y la vacuna que desean consultar y la nueva herramienta mostrará automáticamente las coberturas correspondientes a cada jurisdicción.

Es importante señalar que los registros están sujetos a procesos permanentes de revisión, actualización y validación, por lo que pueden experimentar cambios respecto de los consolidados locales.

Un proceso de transformación digital

Esta herramienta forma parte de un proceso de transformación digital que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Nación para ampliar la disponibilidad y mejorar el uso de información sanitaria en la toma de decisiones.

En este contexto, la cartera sanitaria ya cuenta con el Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación, una herramienta destinada principalmente a las autoridades sanitarias y equipos de gestión jurisdiccionales que permite realizar un análisis detallado de indicadores, brechas y tendencias.

El nuevo mapa cumple una función diferente y complementaria al tablero. Mientras que el tablero está orientado al análisis de gestión y permite profundizar en la evolución de distintos indicadores, el mapa facilita una lectura territorial, comparativa y de acceso público.

La representación geográfica permite visualizar rápidamente las diferencias entre jurisdicciones, identificar concentraciones de niveles de cobertura y localizar brechas que pueden requerir un análisis específico.

La utilización de rangos de colores permite realizar una primera lectura visual de la situación de las coberturas y reconocer rápidamente dónde se encuentran los principales contrastes territoriales.

Con esta nueva herramienta, el Ministerio de Salud de la Nación avanza en la apertura y digitalización de la información sanitaria. La publicación de datos actualizados y comparables sobre coberturas y distribución de vacunas permite fortalecer la transparencia y, al mismo tiempo, contar con una herramienta concreta para monitorear resultados y orientar las estrategias de inmunización.