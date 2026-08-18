Consejos prácticos para mejorar la eficiencia energética de tu hogar

Lane Dixon, de Aire Serv, una empresa de Neighborly, destacó que los mejores proyectos de mejora del hogar son los más prácticos. Recomienda comenzar con tareas simples de mantenimiento y mejoras en la eficiencia. "Reemplace los filtros de aire y selle las ventanas y puertas con corrientes de aire". Para quienes buscan un impacto significativo y un buen retorno de inversión, un termostato inteligente puede reducir la factura de servicios. "Un termostato inteligente es atractivo y requiere un esfuerzo mínimo y poca interrupción en el hogar. Puede mejorar el confort y la funcionalidad, además de ayudar a reducir el consumo de energía".

Una vez que se apagan los interruptores del sistema de calefacción y aire acondicionado en el panel eléctrico, y se confirma que el modelo inteligente es compatible con el sistema antiguo, se debe quitar la parte frontal del termostato. Es recomendable tomar una foto del cableado y desenroscar o quitar los cables de sus terminales. Luego, se retira el termostato viejo, se coloca el nuevo y se atornillan cada uno de los cables en su nueva ubicación. Aunque parezca complicado, Dixon asegura que la tarea completa puede realizarse en aproximadamente una hora.

Brian Meussner, presidente de Mr. Handyman, también de Neighborly, sugirió que no es necesario embarcarse en un gran proyecto para revitalizar el espacio. "Para evitar frustraciones, comience con pequeños cambios", explicó. A menudo, una solución sencilla puede tener un gran impacto. Para una transformación de bajo esfuerzo y alto estilo, es recomendable prestar atención al hardware de los gabinetes. Los pomos y tiradores son como la joyería de una cocina, por lo que cambiar acabados estándar por alternativas de tiendas puede hacer que el espacio se sienta más curado. Dado que la mayoría de los herrajes están atornillados en los gabinetes, solo se necesita un destornillador y unos minutos.

No hay que detenerse ahí. También se pueden cambiar las placas de pared de los enchufes y los interruptores de luz, lo que es una tarea fácil y asequible. Además, Meussner sugirió que para quienes tienen poca paciencia para trabajos de mejora del hogar, es mejor elegir proyectos que realmente puedan mejorar la vida diaria. "Algunas de las mejoras de menor interrupción y mayor impacto pueden incluir mejoras en la iluminación, como luces más brillantes o inteligentes".

Instalar un aplique de pared con un taladro inalámbrico o reorganizar una lámpara de pie puede dar un brillo acogedor y atractivo al hogar, sin embargo, no hay que pasar por alto las opciones de bombillas. Por ejemplo, se puede colocar una bombilla inteligente, descargar la aplicación correspondiente y controlar la intensidad de la luz con un simple toque o deslizamiento.

Cuando se duda sobre qué hacer, una nueva capa de pintura es una mejora que siempre rinde frutos. Elmer Mayorga, un profesional de reparaciones del hogar en California del Sur, afirmó que "no es una mejora costosa y hace una gran diferencia". Con algunos consejos, pintar una pared puede ser mucho más fácil de lo que se piensa, aunque elegir el color adecuado requiere una cuidadosa consideración. "El color equivocado puede hacer que las paredes parezcan gritarte", advierte Mayorga. Para crear un espacio "tranquilo y pacífico", sugiere optar por tonos neutros y claros. Sin embargo, para quienes buscan salir de lo convencional, se recomienda revisar las tácticas ingeniosas que utilizan los diseñadores para encontrar el tono perfecto.