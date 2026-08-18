FOTO: El juicio a Lotocki avanza por la muerte de Cristian Zárate y graves lesiones a pacientes

Buenos Aires, 18 agosto (NA) – El juicio oral y público contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate y las lesiones gravísimas a cinco pacientes durante diversos procedimientos médicos, continúa este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires. En la primera audiencia, el acusado se negó a declarar.

Además de Lotocki, llegaron a juicio oral la contadora y directora del Centro Médico Conde (CEMECO) Andrea Isabel Torelli; el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anátomo-patóloga Sylvia Mabel Fernández, señalados también como responsables del homicidio de Rodolfo Christian Zárate (50). Por otro lado, se acusa a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores, lo que se catalogó bajo la calificación de encubrimiento agravado.

En la audiencia de la semana pasada, tanto Lotocki, como Torelli y Krzeczek se negaron a declarar. En dicha ocasión, el acusado se sentó frente a los jueces y solo ofreció sus datos personales.

Para la audiencia de este miércoles 19 de agosto, está previsto que se continúe con las indagatorias del resto de los involucrados y que luego se comience con la etapa de testigos.

En todas las jornadas, Lotocki arribará desde la cárcel de Ezeiza al edificio de la calle Lavalle 1171, en pleno microcentro porteño, bajo una fuerte custodia encabezada por efectivos del Servicio Penitenciario Federal.

Los jueces a cargo del debate son Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, al tiempo que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) es la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N°30 frente a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.