Agravaron la imputación de Barrelier por el caso de la joven que lo denunció en 2025
El fiscal Raúl Garzón lo acusó de abuso sexual con acceso carnal agravado en grado de tentativa y ordenó su inmediata indagatoria. La denunciante había logrado escapar de una vivienda de barrio Cofico.
18/08/2026 | 12:30Redacción Cadena 3
FOTO: Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina. (Facebook)
El fiscal de Instrucción Raúl Garzón agravó la situación judicial de Claudio Gabriel Barrelier por el ataque denunciado por una joven que logró escapar de su vivienda de barrio Cofico en mayo de 2025.
El funcionario judicial citó a Barrelier para tomarle declaración indagatoria por la nueva acusación. Según explicó Mónica Picco, abogada de la denunciante, el hecho es investigado como privación ilegítima de la libertad calificada y tentativa de abuso sexual con acceso carnal.
"La situación judicial de Barrelier ya estaba complicadísima, pero lo importante es que mi clienta está recibiendo, por parte de la Justicia, la respuesta que la causa amerita", afirmó Picco en diálogo con Cadena 3.
La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Iván Javier Rodríguez. De acuerdo con la denuncia, Barrelier habría amenazado a la joven con un arma, la obligó a desnudarse y la ató de pies y manos con cinta adhesiva.
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En diálogo con Cadena 3, la víctima contó los detalles del ataque, pidió justicia y cuestionó que el acusado haya quedado en libertad tras 20 días de detención. "Presenté todas las pruebas y lo dejaron libre", señaló.
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La víctima consiguió liberarse parcialmente y escapó semidesnuda hacia la calle, donde pidió ayuda. Su huida quedó registrada por cámaras de seguridad privadas de la zona.
Por aquel episodio, Barrelier permaneció detenido durante 20 días y recuperó la libertad el 26 de mayo de 2025. Posteriormente, Garzón asumió la conducción del expediente y resolvió incorporar la acusación por el presunto intento de abuso sexual.
Picco también se refirió al estado emocional de su representada y al impacto que tuvo el femicidio de Agostina Vega.
Barrelier permanece detenido con prisión preventiva como principal acusado por el femicidio de Agostina, de 14 años. En ese expediente está imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género.
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Marianela Palmero está imputada por el delito de encubrimiento agravado y debía presentarse ante la Fiscalía, pero la audiencia fue postergada por pedido del abogado que representa a la acusada.
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Informe de Francisco Centeno y Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Quién agravó la situación judicial de Barrelier? El fiscal de Instrucción Raúl Garzón.
¿Qué delitos se le imputan a Barrelier? Privación ilegítima de la libertad calificada y tentativa de abuso sexual con acceso carnal.
¿Cuándo ocurrió el ataque denunciado?
En mayo de 2025.
¿Dónde se produjo el ataque? En la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico.
¿Por qué es relevante el caso de Agostina Vega? La víctima de Barrelier se siente afectada por el femicidio de Agostina Vega, quien también fue víctima de violencia de género.