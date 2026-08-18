En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Agravaron la imputación de Barrelier por el caso de la joven que lo denunció en 2025

El fiscal Raúl Garzón lo acusó de abuso sexual con acceso carnal agravado en grado de tentativa y ordenó su inmediata indagatoria. La denunciante había logrado escapar de una vivienda de barrio Cofico.

18/08/2026 | 12:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina. (Facebook)

FOTO: Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina. (Facebook)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Agravaron la imputación de Barrelier por el caso de la joven que lo denunció en 2025

    Ahora país

    Episodios

  2.

    Audio. Mónica Picco, tras la nueva imputación a Barrelier: "Es la respuesta que la causa amerita"

    Ahora país

    Episodios

El fiscal de Instrucción Raúl Garzón agravó la situación judicial de Claudio Gabriel Barrelier por el ataque denunciado por una joven que logró escapar de su vivienda de barrio Cofico en mayo de 2025.

El funcionario judicial citó a Barrelier para tomarle declaración indagatoria por la nueva acusación. Según explicó Mónica Picco, abogada de la denunciante, el hecho es investigado como privación ilegítima de la libertad calificada y tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

"La situación judicial de Barrelier ya estaba complicadísima, pero lo importante es que mi clienta está recibiendo, por parte de la Justicia, la respuesta que la causa amerita", afirmó Picco en diálogo con Cadena 3.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Iván Javier Rodríguez. De acuerdo con la denuncia, Barrelier habría amenazado a la joven con un arma, la obligó a desnudarse y la ató de pies y manos con cinta adhesiva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La víctima consiguió liberarse parcialmente y escapó semidesnuda hacia la calle, donde pidió ayuda. Su huida quedó registrada por cámaras de seguridad privadas de la zona.

Por aquel episodio, Barrelier permaneció detenido durante 20 días y recuperó la libertad el 26 de mayo de 2025. Posteriormente, Garzón asumió la conducción del expediente y resolvió incorporar la acusación por el presunto intento de abuso sexual.

Picco también se refirió al estado emocional de su representada y al impacto que tuvo el femicidio de Agostina Vega.

Barrelier permanece detenido con prisión preventiva como principal acusado por el femicidio de Agostina, de 14 años. En ese expediente está imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno y Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Quién agravó la situación judicial de Barrelier? El fiscal de Instrucción Raúl Garzón.

¿Qué delitos se le imputan a Barrelier? Privación ilegítima de la libertad calificada y tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

¿Cuándo ocurrió el ataque denunciado?
En mayo de 2025.

¿Dónde se produjo el ataque? En la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico.

¿Por qué es relevante el caso de Agostina Vega? La víctima de Barrelier se siente afectada por el femicidio de Agostina Vega, quien también fue víctima de violencia de género.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf