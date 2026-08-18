Agravaron la imputación de Barrelier por el caso de la joven que lo denunció en 2025

FOTO: Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina. (Facebook)

El fiscal de Instrucción Raúl Garzón agravó la situación judicial de Claudio Gabriel Barrelier por el ataque denunciado por una joven que logró escapar de su vivienda de barrio Cofico en mayo de 2025.

El funcionario judicial citó a Barrelier para tomarle declaración indagatoria por la nueva acusación. Según explicó Mónica Picco, abogada de la denunciante, el hecho es investigado como privación ilegítima de la libertad calificada y tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

"La situación judicial de Barrelier ya estaba complicadísima, pero lo importante es que mi clienta está recibiendo, por parte de la Justicia, la respuesta que la causa amerita", afirmó Picco en diálogo con Cadena 3.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Iván Javier Rodríguez. De acuerdo con la denuncia, Barrelier habría amenazado a la joven con un arma, la obligó a desnudarse y la ató de pies y manos con cinta adhesiva.

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La víctima consiguió liberarse parcialmente y escapó semidesnuda hacia la calle, donde pidió ayuda. Su huida quedó registrada por cámaras de seguridad privadas de la zona.

Por aquel episodio, Barrelier permaneció detenido durante 20 días y recuperó la libertad el 26 de mayo de 2025. Posteriormente, Garzón asumió la conducción del expediente y resolvió incorporar la acusación por el presunto intento de abuso sexual.

Picco también se refirió al estado emocional de su representada y al impacto que tuvo el femicidio de Agostina Vega.

Barrelier permanece detenido con prisión preventiva como principal acusado por el femicidio de Agostina, de 14 años. En ese expediente está imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género.

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Informe de Francisco Centeno y Gonzalo Carrasquera.