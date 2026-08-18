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Condenaron a 3 años y 4 meses de prisión al cura Patricio Cruz Viale por abuso sexual

La Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba encontró culpable al sacerdote del Movimiento de Schoenstatt, denunciado en 2024 por una mujer adulta de su comunidad religiosa.

18/08/2026 | 13:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El cura Patricio Cruz Viale fue condenado a tres años de prisión. (archivo).

FOTO: El cura Patricio Cruz Viale fue condenado a tres años de prisión. (archivo).

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La Cámara Cuarta del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó este martes a 3 años y 4 meses de prisión al sacerdote Patricio Cruz Viale, tras encontrarlo culpable en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal.

El cura, perteneciente al Movimiento de Schoenstatt, había sido denunciado en 2024 por una mujer adulta que formaba parte de su comunidad religiosa.

El juicio comenzó hace aproximadamente dos meses y medio y culminó este martes con la sentencia contra el sacerdote, quien permaneció detenido en la cárcel de Bouwer durante parte del proceso y en los últimos meses cumplió prisión domiciliaria.

La denunciante realizó primero la presentación dentro del ámbito de la congregación y de la Iglesia. Cruz Viale fue enviado posteriormente por su comunidad a un hogar religioso especializado en México, destinado a sacerdotes que cuentan con denuncias.

La medida fue tomada luego de que surgiera la acusación, aunque la causa penal recién llegó a la Justicia provincial cuando el sacerdote regresó a Argentina y retomó sus actividades dentro de la orden.

La situación generó expectativa dentro de la comunidad religiosa, donde Cruz Viale recibió muestras de respaldo y distintas acciones de apoyo durante el proceso judicial.

Una segunda acusación por un hecho de 1983

En paralelo al juicio, el caso sumó otra denuncia pública. El mes pasado, Paulina Viale, prima del sacerdote, hizo pública una acusación por un supuesto abuso ocurrido en diciembre de 1983, cuando ella tenía 7 años y Cruz Viale tenía 16.

Esa presentación fue archivada en el fuero penal debido a que el hecho se encuentra prescripto por el paso del tiempo.

Sin embargo, los representantes legales de la mujer anunciaron que impulsan recursos para intentar que el caso avance mediante un denominado juicio por la verdad.

La nueva acusación se conoció mientras se desarrollaba el proceso judicial que terminó este martes con la condena de Cruz Viale por la causa iniciada a partir de la denuncia de una integrante adulta de su comunidad religiosa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el sacerdote? La Cámara Cuarta del Crimen condenó a Patricio Cruz Viale a 3 años y 4 meses de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante.

¿Quién denunció al sacerdote? Una mujer adulta, miembro de su comunidad religiosa, denunció a Cruz Viale en 2024.

¿Cuándo comenzó el juicio? El juicio comenzó hace aproximadamente dos meses y medio y culminó este martes.

¿Dónde se desarrolló el juicio? El juicio se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba.

¿Por qué fue condenando Cruz Viale? Fue condenado por haber cometido un delito de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal.

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