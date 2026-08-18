Detienen a consultor político argentino en Bolivia por presunta agresión a su expareja

LA PAZ, Bolivia — La justicia boliviana investiga la detención de un reconocido consultor político argentino, Fernando Cerimedo, acusado de estar implicado en una agresión armada contra su expareja, Nadia Beller.

El vicepresidente boliviano, Edman Lara, ha indicado que Cerimedo actuó como asesor del presidente Rodrigo Paz, mientras que en Argentina había colaborado con el partido del mandatario Javier Milei.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, manifestó que "nadie está por encima de la ley" y demandó una investigación exhaustiva sobre los hechos. La detención de Cerimedo se produjo en la región de Santa Cruz, donde la policía lo llevó a declarar tras el ataque a Beller, quien fue herida por disparos el lunes por la noche.

Beller, quien ha sido activista del partido de izquierda Movimiento Al Socialismo (MAS), fue agredida por dos individuos disfrazados de repartidores que le dispararon directamente. Tras el ataque, fue trasladada a un hospital, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial sobre su estado.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, Jhonny Coca, explicó que la detención de Cerimedo se debió a que había surgido información sobre un conflicto sentimental entre él y Beller en los días previos al ataque. Ante esta situación, Oviedo expresó su preocupación por la "agresión armada" contra Beller, demandando justicia y transparencia en la investigación.

El vicepresidente Lara, crítico del presidente Paz, también solicitó una indagación que sea "transparente, imparcial y sin ningún tipo de favorecimiento" hacia Cerimedo, enfatizando la importancia de que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas correspondientes.