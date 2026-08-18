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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 7° y 10°. La humedad se mantiene alta y el cielo está cubierto. Conocé más sobre el pronóstico extendido.

18/08/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 18 de agosto

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 18 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario presenta un estado de cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 8°, con una sensación térmica de 6°. La humedad se encuentra en un 78%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1025 hPa.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para este martes 18 de agosto, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 10°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias, lo que permitirá que la visibilidad continúe siendo buena a lo largo del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Rosario indica un leve ascenso en las temperaturas. Para el miércoles 19 de agosto, se espera una mínima de 5° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 20 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 19°, con cielo cubierto. El viernes 21 de agosto, se prevé una mínima de 6° y una máxima de 15°, con cielo despejado. Finalmente, el sábado 22 de agosto, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 16°, con cielo nublado.

Lectura rápida

¿Cuál es el clima actual en Rosario?
El clima actual en Rosario es de 8°, con cielo cubierto y una sensación térmica de 6°.

¿Qué temperaturas se esperan para hoy?
Se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 10° para hoy martes 18 de agosto.

¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para Rosario en el día de hoy.

¿Cómo será el clima en los próximos días?
El pronóstico indica un leve ascenso en las temperaturas, alcanzando hasta 19° el jueves.

¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual en Rosario es del 78%, lo que genera una sensación de frescura.

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