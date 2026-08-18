EDELAP logra reducir a 13.900 los usuarios sin luz tras incendio en Tolosa

Buenos Aires, 18 agosto (NA) – EDELAP ha logrado reducir a 13.900 la cantidad de usuarios sin suministro eléctrico tras el incendio en la estación transformadora de Tolosa, en La Plata. La empresa continúa trabajando para restablecer el servicio a todos los afectados.

La cifra de usuarios sin luz representa el 3,5% del total de clientes de la distribuidora, y se ha conseguido gracias a las labores realizadas durante la madrugada. Según la empresa, se conectaron y pusieron en funcionamiento siete grupos electrógenos que funcionan con salida en baja tensión, cada uno destinado a alimentar un transformador y permitir la restitución progresiva del servicio en diferentes áreas de la red.

Además, otro grupo electrógeno se encuentra en proceso de conexión, mientras que dos más están en fase de montaje y otros tres están siendo descargados en sus lugares de instalación.

EDELAP ha señalado que el operativo de recuperación del suministro continuará en las próximas horas, con el objetivo de incorporar paulatinamente todos los equipos necesarios para restablecer el servicio a los usuarios que aún permanecen sin luz.

La interrupción del suministro se produjo debido al incendio en la estación transformadora de Tolosa, lo que llevó a la empresa a activar un plan de emergencia para recuperar la capacidad de abastecimiento eléctrico en las zonas afectadas.

La distribuidora se comprometió a seguir informando sobre el progreso de los trabajos y la normalización del suministro.