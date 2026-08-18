Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 18 de agosto

FOTO: Estado del tiempo en Santa Fe para el 18 de agosto

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas vigentes para la región de Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de lluvias moderadas, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 5°. La humedad se encuentra en un 98%, lo que contribuye a una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es de 9818 metros y el viento sopla a 7 m/s desde el suroeste, lo que puede generar un leve efecto de frescura.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 10°. Las condiciones de viento, junto con la alta humedad, pueden hacer que la sensación térmica sea más baja de lo habitual. Se recomienda a la población estar preparada para un día fresco y lluvioso, con posibilidad de chaparrones intermitentes.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán variados. Para mañana, miércoles 19 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 12°, con cielo nublado. El jueves 20, la temperatura mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 18°, con lluvias moderadas. El viernes 21, se espera un clima más despejado, con mínima de 8° y máxima de 15°. Para el sábado 22, la mínima será de 6° y la máxima de 15°, con cielo nublado. Finalmente, el domingo 23 se prevé una mínima de 8° y una máxima de 18°, con algunas nubes dispersas.