Estudiantes de la UBA presentan un monoplaza innovador en la Fórmula SAE Brasil

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) – Un automóvil monoplaza diseñado, desarrollado y construido por alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) participó en la edición de la Fórmula SAE Brasil. Este evento es una competencia internacional donde estudiantes universitarios presentan sus propios vehículos.

El monoplaza, llamado Suipacha 901, representa un hito histórico, ya que es la primera vez que una universidad pública argentina compite a nivel internacional en este prestigioso certamen. Según un informe de la UBA al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el automóvil será exhibido el miércoles 19 de agosto en la Facultad de Ingeniería, ubicada en la Avenida Paseo Colón 850, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Suipacha 901 fue desarrollado por el equipo FIUBA Racing, que se presentó recientemente en la competencia. Este equipo, que comenzó con solo 8 integrantes a fines de 2022, ha crecido a casi 50 estudiantes de diversas disciplinas, incluyendo Ingeniería Mecánica, Electrónica, Informática, Industrial, así como estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido, y personal en áreas de Marketing y Comunicación.

La diversidad de habilidades en el equipo fue esencial, ya que no solo se trató de diseñar y construir el vehículo, sino también de presentar y defender un modelo de negocio para atraer a posibles inversores. Este esfuerzo contó con el respaldo de docentes de diferentes áreas y el apoyo institucional de la universidad.

La competencia

El objetivo del proyecto FIUBA Racing era participar en el concurso de diseño internacional de la Fórmula SAE, organizado por la Society of Automotive Engineers, una entidad con más de 120 años de historia, cofundada por Henry Ford.

La Fórmula SAE es una competencia internacional en la que los estudiantes diseñan, construyen y evalúan prototipos de autos de carrera. El enfoque no está únicamente en la velocidad, sino en demostrar la calidad del diseño técnico, la viabilidad de fabricación y los costos asociados.

La participación del equipo FIUBA Racing es significativa, ya que representa la primera vez que una universidad pública argentina compite en este importante certamen internacional de ingeniería. Cada año, alrededor de 600 universidades de más de 20 países participan en la Fórmula SAE.

En su debut, el equipo logró posicionarse en el puesto 25 sobre 46 participantes, obteniendo resultados destacados. Además, superaron la inspección técnica, un desafío que muchos equipos no logran en sus primeras participaciones.

El equipo argentino presentó un automóvil completo que cumplió con la inspección técnica, incluyendo aerodinámica desarrollada, una suspensión completa y un motor operativo. También contaron con un chasis seguro y un sistema de adquisición de datos que proporciona información clave, algo que otros equipos suelen tardar años en conseguir. Aparte de los aspectos mecánicos, el diseño y la identidad visual del auto captaron la atención de otros equipos, docentes y jueces.

El desarrollo del Suipacha 901 se enmarcó en el Programa de Proyectos Interdisciplinarios Tecnológicos (PIT-FIUBA), cuyo objetivo principal es fomentar y aumentar la intensidad de la formación práctica en la comunidad estudiantil.

Agencia NA