Boca se prepara para visitar a Recoleta y asegurar su lugar en cuartos de la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- Boca Juniors visitará este martes a Recoleta de Paraguay, con la intención de asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Su director técnico Rodolfo Arruabarrena solo tiene una duda respecto al once inicial que saltará al campo.

En la portería se ubicará el colombiano Álvaro Montero, quien arribó a la institución en el último mercado de pases, aunque aún no ha logrado convencer plenamente a los aficionados.

La defensa estará compuesta por los laterales Dylan Gorosito y Lautaro Blanco, mientras que los centrales serán Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

En la mitad de la cancha, Boca sufrirá una baja significativa, ya que Leandro Paredes, su capitán y figura, no podrá participar debido a un inconveniente muscular.

Por lo tanto, los encargados de la contención serán Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. Aún está por definirse quién reemplazará a Paredes, si el joven Camilo Rey Domenech o el colombiano Sebastián Villa, aunque este último podría ser ubicado en la delantera.

En la conexión con el ataque, estarán Leonel Flores y Tomas Aranda, mientras que el delantero centro será el uruguayo Miguel Merentiel.

El partido de ida terminó con un 3-1 a favor de Boca, que logró revertir un inicio complicado gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

Así formaría Boca ante Recoleta: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomas Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.