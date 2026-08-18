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¿Lo perjudicaron a Talleres en el torneo? Las polémicas que reclama "El Matador"

La "T" se ve en medio de una profunda crisis deportiva, en la que marcha último en su zona. Más allá del rendimiento, hubo jugadas puntuales en las que se sintió afectado por decisiones arbitrales. Un repaso. 

18/08/2026 | 12:38Redacción Cadena 3

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FOTO: La "T" reclamó varias polémicas en el partido de anoche (Foto: captura de TV)

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Talleres atraviesa un complicado presente en el Torneo Clausura. La “T” marcha en el último puesto en su zona y la derrota ante Gimnasia de Mendoza profundizó una crisis que también quedó marcada por distintas jugadas arbitrales que generaron reclamos del conjunto cordobés.

La más reciente ocurrió en Mendoza. A los pocos minutos del partido, el árbitro Andrés Gariano sancionó un penal por una infracción de Augusto Schott sobre Luciano Cingolani. La decisión fue discutida por los jugadores de Talleres y terminó con Agustín Módica convirtiendo desde los doce pasos para poner en ventaja al “Lobo”.

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En el mismo partido en el Víctor Legrotaglie, muchos hinchas del "Matador" cuestionaron la expulsión a Román Riquelme, que se dio en el mismo momento que la roja a Juan Franco.

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Video: ESPN

Estas acciones se sumaron a otras situaciones que el equipo cordobés consideró desfavorables durante el campeonato y que alimentaron el malestar en torno al arbitraje.

Una de ellas fue en el debut, ante Newell's en Rosario. En una de las últimas jugadas del partido, la pelota pegó en Marcelo Esponda y "El Albiazul" reclamó mano. El juez, Jorge Baliño, dijo que no.

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/Fin Código Embebido/Video: La1913

El partido siguiente, ante Vélez, el 30 de julio en el Kempes ("El Fortín" se impuso 3-1), hubo una jugada que encendió la furia de todo el conjunto cordobés, que reclamó un penal de Lucas Robertone sobre Franco Cristaldo por un pisotón, cuando iban 1-1.

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¡Atención a esta jugada! ¿Robertone pisa a Cristaldo dentro del área? Todo Talleres pidió penal…

?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AbJnfAG6E3

/Fin Código Embebido/Video: ESPN

Más allá de las decisiones de los jueces, el rendimiento futbolístico es el principal problema de Talleres: el equipo no logra encontrar regularidad, acumula resultados negativos y quedó en una posición complicada en la tabla.

En ese contexto, las polémicas arbitrales aparecen como un elemento más dentro de un escenario que tiene a la “T” en el centro de la preocupación y con el ciclo de Jorge Sampaoli también bajo análisis.

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