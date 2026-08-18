¿Lo perjudicaron a Talleres en el torneo? Las polémicas que reclama "El Matador"

FOTO: La "T" reclamó varias polémicas en el partido de anoche (Foto: captura de TV)

Talleres atraviesa un complicado presente en el Torneo Clausura. La “T” marcha en el último puesto en su zona y la derrota ante Gimnasia de Mendoza profundizó una crisis que también quedó marcada por distintas jugadas arbitrales que generaron reclamos del conjunto cordobés.

La más reciente ocurrió en Mendoza. A los pocos minutos del partido, el árbitro Andrés Gariano sancionó un penal por una infracción de Augusto Schott sobre Luciano Cingolani. La decisión fue discutida por los jugadores de Talleres y terminó con Agustín Módica convirtiendo desde los doce pasos para poner en ventaja al “Lobo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el mismo partido en el Víctor Legrotaglie, muchos hinchas del "Matador" cuestionaron la expulsión a Román Riquelme, que se dio en el mismo momento que la roja a Juan Franco.

/Inicio Código Embebido/

¡¡TANGANA EN EL LEGROTAGLIE!! ¡¡FRANCO SE AGARRÓ CON RIQUELME, LE METIÓ UN CABEZAZO Y AMBOS SE FUERON EXPULSADOS POR GARIANO!!



?? #ESPN pic.twitter.com/Zc6hDiSGcq — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

/Fin Código Embebido/

Video: ESPN

Estas acciones se sumaron a otras situaciones que el equipo cordobés consideró desfavorables durante el campeonato y que alimentaron el malestar en torno al arbitraje.

Una de ellas fue en el debut, ante Newell's en Rosario. En una de las últimas jugadas del partido, la pelota pegó en Marcelo Esponda y "El Albiazul" reclamó mano. El juez, Jorge Baliño, dijo que no.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/ Video: La1913

El partido siguiente, ante Vélez, el 30 de julio en el Kempes ("El Fortín" se impuso 3-1), hubo una jugada que encendió la furia de todo el conjunto cordobés, que reclamó un penal de Lucas Robertone sobre Franco Cristaldo por un pisotón, cuando iban 1-1.

/Inicio Código Embebido/

¡Atención a esta jugada! ¿Robertone pisa a Cristaldo dentro del área? Todo Talleres pidió penal…



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AbJnfAG6E3

/Fin Código Embebido/ Video: ESPN

Más allá de las decisiones de los jueces, el rendimiento futbolístico es el principal problema de Talleres: el equipo no logra encontrar regularidad, acumula resultados negativos y quedó en una posición complicada en la tabla.

En ese contexto, las polémicas arbitrales aparecen como un elemento más dentro de un escenario que tiene a la “T” en el centro de la preocupación y con el ciclo de Jorge Sampaoli también bajo análisis.